【不老傳說】憶述焦慮症經歷　韓馬利：我好明白病人嗰種需要！

由「輕鬆代表」鄧梓峰以及陳芷菁主持的無綫節目《不老傳說》最新一集（2月23日播出）邀請到64歲的韓馬利做嘉賓，還分享了多年前她患上焦慮症的經歷，她說：「有一日我食飯手震，震到不得了，個心跳得好緊要、窒息、唞唔到氣、成身出汗、同埋好驚、好慌，你問我驚咩？我真係唔知驚乜嘢，個感覺就好似突然間去咗個好深、好黑忟忟嘅洞入面、曾經最嚴重嘅係連沖涼都唔到。」之後她才發現，這些是Panic Attack（驚恐發作），原來是「焦慮症」的癥狀。

韓馬利其實是舞蹈員出身。（電視畫面）

好彩我無睇任何醫生！ 焦慮症康復者韓馬利

焦慮症病癥難判斷 疑似幻聽心跳加速兼窒息

韓馬利表示，起初除不斷受到各種癥狀困擾之外，還會有疑似幻聽出現：「會聽到一啲聲音，話你冇鬼用。」當出現心跳加速、窒息、出汗等情況，有很多人都會以為自己是生理上有事，所以會選擇去向普通科醫生求醫，但結果通常都是身體健康並無大礙，韓馬利說：「好彩我無睇任何醫生，第一時打咗電話畀我教會一個臨床心理學家嘅姊妹，先知道自己患咗初期嘅焦慮症。好多人好驚去睇精神科醫生，會以為自己係黐線而唔肯去睇，最後變咗個病就愈嚟愈嚴重。」

韓馬利表示，做運動對焦慮症有莫大幫助，除了會令身體產生快樂的安多酚之外，亦同能夠將自己的注意力集中在運動上，以免經常胡思亂想。（電視畫面）

聆聽者的重要性

正所謂心病還需心藥醫，韓馬利經過好姊妹的幫助後，認清了給自己太大壓力的事實，並學習到懂得拒絕的技巧，韓馬利：「我唔想喺人面前話我唔得，如果我做唔到我就會好嬲我自己，所以呢啲係我哋嘅負面情緒，佢就話畀我聽，我要接受一樣嘢就係，有啲嘢一定係做唔到，我要話畀人聽 我係唔得。」

然而，當一個患有焦慮症的人，從正面聽到例如「「其實係你自己太忙啫」，「你畀太大壓力自己」這些所謂的安慰說話時，患者反而會覺得「你唔明白我」，韓馬利續說：「所有嘢係其他人代替唔到你，唔知你發生咩事，所以我好明白病人嗰種需要。」

雖然韓馬利已年屆64歲，但學習卻是她保持年輕的秘方，最近她學習唱歌。（電視畫面）

聆聽者的3個條件 Mary姐：令對方感覺到支持！

而要當一個出色的「聆聽者」，乍聽Mary姐的標準很「容易」應付，然而現實絕不簡單。第一步，是需要從對方出發去認同，去給予支持，韓馬利謂：「係要畀反應，從眼神呀、反應去令對方感覺到支持，同明白佢。」其次，要有無限的愛心，因為患者好有可能在你不太方便的時候向你致電，而此時此刻，又絕對不能夠輕言沒空：「話一陣間先講唔得閒呀咁收咗佢線，後果可能仲弊！」故此，若然要當一個聆聽者，就要有願意犧牲大量私人時間的決心。最後，是要視作為聆聽者的承諾，韓馬利：「好感恩我有呢個好好嘅姊妹、佢一路一路咁同我一齊行、如果要關心一個人 就要好似佢咁、要花好多私人時間、同埋係一個承諾嚟、無論點都要幫到底為止。」

Mary姐而家患嘅係「不老症」：