朴信惠新Look出發巴黎時裝周　肩上短髮Fans激讚：塊面細咗！

今天（2日）韓國人氣女演員朴信惠，現身韓國仁川機場出發到巴黎參加時裝騷。早前剪去一把長髮的她，以清新的短髮造型出現，立即成為韓國網民間的熱話之一。朴信惠亦有在個人Instagram上傳貴賓室內的照片，散發驚人的美貌。

今天朴信惠穿上便裝現場機場，準備到巴黎參與品牌時裝活動。朴信惠穿上全黑的衣服，配搭紅黑色的手拎袋和白色運動鞋，輕便得來又盡顯高貴，可是講到最吸睛必定是朴信惠的短髮。朴信惠一月尾狠心剪去一把長髮，上傳短髮照後大獲好評，不少粉絲都讚髮型減齡。今天朴信惠以短髮造型現身，立即秒殺現場記者不少菲林外，亦成功在網上引起討論。

朴信惠抵達機場後，大方企定定讓現場記者拍照。（網上圖片）

+ 12 + 11 + 10

朴信惠亦有在個人IG上傳照片，照片中可見她在機場貴賓室內，擺出V字手勢拍照並寫上「去去就回來」，與粉絲暫時道別。照片亦見到朴信惠的短髮，剛好剪到與下巴呈水平線，加上韓妹必備的空氣瀏海，幫助修小臉外，更毫不顯老。有韓國網民更在朴信惠IG留言指，剛剛在機會偶遇朴信惠本人，大讚真人美出新界境外，更提到她的臉型果然十分細小。

朴信惠在IG上傳照片，向鏡頭擺出V字手勢。（網上圖片）