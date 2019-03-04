Jonas Brothers重出江湖「攜眷」拍MV　為出新碟錄定40首歌

最近歐美樂壇興起一股「復活」潮，繼Westlife宣布重組後，又一隊2000年代hit到爆的樂隊重出江湖，就是由Jonas三兄弟Kevin Jonas，Joe Jonas 及Nick Jonas組成的Jonas Brothers。他們兩天前公開新歌《Sucker》音源，這首作品是樂隊近六年以來第一首回歸作，一班粉絲見到三兄弟再次同框都覺得好驚喜！雖然Jonas Brothers闊別樂壇已有一段日子，但號召力絲毫不減，MV推出兩日點擊率已突破3200萬。

Jonas Brothers的新歌走豪華風格，MV推出兩日已吸引超過3200萬人次觀看。(Jonas Brothers Instagram)

更驚喜的是Jonas Brothers邀請到三位「特別嘉賓」在MV中亮相，她們其實是三兄弟現實中的另一半：大嫂Danielle Jonas，二哥Joe Jonas的未婚妻《權力遊戲》女星Sophie Turner，及三弟Nick Jonas的新婚妻子Priyanka Chopra。這三對超強烈閃光彈聯手，真是閃盲一眾樂迷眼睛！ 三兄弟早前接受電台訪問時更暗示會推出專輯：「我哋已經錄好三、四十首歌，急不及待想同粉絲分享。」Nick亦表示：「我哋保守咗呢個秘密7-8個月，而家終於可以同大家講啦。」肯為粉絲寫足四十首歌，Jonas Brothers真係寵粉寵上天。

二哥Joe Jonas與在《權力遊戲》中飾演Sansa Stark 的女星Sophie Turner 已於2017年10月訂婚，外媒一直謠傳兩人已經秘婚。(Joe Jonas Instagram)