你以為香港人都對自己居住的地方有充分認識，或者日本人比我們更了解這個地方。最近，有連登討論區的網友在YouTube發現到一條名為《素敵にドキュメント in 香港4》（直譯：《非常Document in 香港4》）的陳年短片，片段不但有自稱黑社會成員接受訪問，更拍攝了色情場所的情況，將香港的「黑暗面」向觀眾呈現。

江湖大佬爆成員數目：香港廿幾卅萬啦！

攝製隊找來一名自稱黑社會資深成員接受訪問，談到大概情況、成員人數時，受訪者便說：「如果以淨係香港，（人數）廿幾三十萬啦，換句說話，喺世界任何一個地方，只要有華人嘅地方，就會有XXX（組織名稱）嘅成員，包括日本。」問及成員主要活動，他則說：「大致上活動都係差唔多，例如睇場、放貴利、開雞竇、牌九檔、桑拿浴室，大部分都係撈呢啲，好似白粉，最近就係走私槍械。」

另外，攝影隊亦到了色情場所採訪，片中有不少妙齡少女出現，其中一位少女便指自己賣淫是逼於無奈：「香港好難搵到工，只可以行呢條路。」問及年齡時，她便答謂：「今日18（歲）。」

點擊下圖觀看片段中的色情場所：

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其實上述片段時來自朝日放送（ABC電視台）節目《素敵にドキュメント》（1987-1992），該集不但介紹了廿多年前的香港黑社會和色情場所，亦介紹了九龍城寨（正名九龍寨城）、假貨、飲食文代以及旅遊景點，更直擊癮君子吸毒的情況，令人嘖嘖稱奇，所以有網友都覺得節目「流流地」兼似有劇本，不能盡信。

點擊下圖觀看相關畫面：

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節目曾因造假而停播

的確，節目內容、畫面未必完全真實，因為當年《素敵にドキュメント》是因為造假而停播。節目於1992年播出的其中一集，便找了外籍男演員在街頭勾搭年輕女子，而該年輕女子亦是受僱演出。節目被踢爆造假後，外景主持人逸見政孝便開記招宣布引咎辭職，以及代表節目組向公眾致歉：「對於電視人，特別是紀錄片製作人來說，這件事最不應該做、最失體面的行為，我作為節目的『情報嚮導員』，絕對不能視若無睹，雖然事件被發現前我毫不知情，但我要負起這個責任。」

造假事件被發現後，主持人之一的逸見政孝開記招指自己痛心疾首。（YouTube）

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