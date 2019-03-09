【李準基香港記者會】300位「準妻」逼爆現場　即學廣東話曬冧功

韓國人氣男演員李準基，今天（9日）由韓國出發到香港，為明天舉辦的粉絲見面會《2018-19 LEE JOONGI ASIA TOUR ‘DELIGHT’ IN HONG KONG》做好準備。一抵達香港，李準基隨即馬不停蹄出席記者會，率先與香港粉絲和傳媒見面。現場亦吸引了近300名「準妻」到場支持，場面墟冚。

李準基即場向翻譯學講廣東話，獲主持人大讚標準，有語言天份。（陳穎妍攝）

事隔兩年沒有在香港舉行見面會的李準基，一出場就先用廣東話說：「香港大家好，我喺李準基。」與香港粉絲打招呼，現場粉絲則大聲歡呼，歡迎「歐爸」來港。被問到再來香港巡演的感受，他表示多謝大家再邀請他來香港，又大讚香港粉絲又熱情又靚。而關於周日（3月10日）演出的內容，李準基就拒絕透露，只是輕輕帶過粉絲絕對可以期待，希望粉絲明天親自入場感受。

李準基張開雙手，感受粉絲的歡呼聲。（陳穎妍攝）

適逢下月17日是37歲李準基生日，香港粉絲早前特別以偶像的名義進行捐款，作為送給李準基的生日禮物。今天主持人亦有代香港粉絲，向李準基轉贈一張捐款證書，令他非常驚喜。見到香港粉絲準備意義重大的禮物，李準基表現感動，亦承諾未來會更落力做慈善。他更補充感謝在他生活的韓國以外，一班海外粉絲也落力一同做善事，有賴大家的愛和支持。最後李準基走到舞台兩邊，與台下粉絲大合照，心情靚爆的他更手舞足蹈跳起舞來。

心情大好的李準基表情多多，又不斷向台下粉絲發射愛心。（陳穎妍攝）

更多現場圖片：