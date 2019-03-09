JYJ金在中來港與粉絲慶生　大呼最怕變老：希望可以唔好再大一歲

JYJ成員金在中今日（9日）在香港亞洲國際博覽館舉行「金在中J-Party及迷你演唱會」的尾場，在中出場即展現暖男的一面，關心粉絲在雨天都趕來看他，賣口乖多謝她們：「粉絲們拎住熒光棒嘅樣好靚！」

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金在中說自己會帶備紅色的唇膏出街，皆因畀人認到嘅時候要即時變裝。（葉詩攝）

2月4日是在中的生日，雖然事隔超過一個月，但粉絲們難得在香港見到「歐爸」又怎麼會不送上禮物？粉絲們為在中準備了蛋糕和短片，短片中粉絲們紛紛跟在中告白，大部分都已經喜歡在中超過十年，場面甚是感動。在中亦十分識做，提議要和全場粉絲大合照以感謝他們。粉絲們喜歡偶像這回事歷久常新，小編也能感受到他們彼此之間的關係親密，令人動容。

在中把場內的男粉絲叫到台前，並為他們送上鮮花，場面認真有趣。（葉詩攝）

被問到生日怎麼過，在中回應道：「希望可以唔好再大一歲，之後可以青春地、年幼地、健康地好好渡過就好喇！」被問到生日嘅三個願望，在中話：「第一係健康，第二個差唔多就係唔好病，第三個就係唔好變老。」看來已經出道第16年的歐巴真的很想一直保持年輕啊！

金在中在香港的紛絲陪同之下許願吹蠟燭！（葉詩攝）

Fan Meeting結束後，作為歌手的金在中當然要為粉絲帶來幾首歌曲大晒歌喉：包括《9+1#》、《Rotten Love》、《Kiss B》、《Welcome to my wild world》、《Just another girl》、《Mine》、《Good morning night》、《I’ll protect you》。