JYJ金在中來港與粉絲慶生　大呼最怕變老：希望可以唔好再大一歲

JYJ成員金在中今日(9日)在香港亞洲國際博覽館舉行「金在中J-Party及迷你演唱會」的尾場,在中出場即展現暖男的一面,關心粉絲在雨天都趕來看他,賣口乖多謝她們:「粉絲們拎住熒光棒嘅樣好靚!」

金在中說自己會帶備紅色的唇膏出街,皆因畀人認到嘅時候要即時變裝。(葉詩攝)

2月4日是在中的生日,雖然事隔超過一個月,但粉絲們難得在香港見到「歐爸」又怎麼會不送上禮物?粉絲們為在中準備了蛋糕和短片,短片中粉絲們紛紛跟在中告白,大部分都已經喜歡在中超過十年,場面甚是感動。在中亦十分識做,提議要和全場粉絲大合照以感謝他們。粉絲們喜歡偶像這回事歷久常新,小編也能感受到他們彼此之間的關係親密,令人動容。

在中把場內的男粉絲叫到台前,並為他們送上鮮花,場面認真有趣。(葉詩攝)

被問到生日怎麼過,在中回應道:「希望可以唔好再大一歲,之後可以青春地、年幼地、健康地好好渡過就好喇!」被問到生日嘅三個願望,在中話:「第一係健康,第二個差唔多就係唔好病,第三個就係唔好變老。」看來已經出道第16年的歐巴真的很想一直保持年輕啊!

金在中在香港的紛絲陪同之下許願吹蠟燭!(葉詩攝)

Fan Meeting結束後,作為歌手的金在中當然要為粉絲帶來幾首歌曲大晒歌喉:包括《9+1#》、《Rotten Love》、《Kiss B》、《Welcome to my wild world》、《Just another girl》、《Mine》、《Good morning night》、《I’ll protect you》。