【李準基香港記者會】「瞓」身體驗香港文化　答應去粉絲家過夜？

韓國男演員李準基今天（9日）在香港出席記者會，為明天的粉絲見面會《2018-19 LEE JOONGI ASIA TOUR ‘DELIGHT’ IN HONG KONG》做勢，把握時間與香港作近距離見面。除了透露明天見面會內容外，李準基更大方接受香港記者訪問。

李準基形容香港是美麗的都市，自言想嘗試住在香港。（陳穎妍攝）

被問到事隔兩年再來香港，最想念香港哪一部分，李準基就賣口乖回答「粉絲」。他講到對於香港粉絲，覺得非常抱歉。通過網上平台知道很多人支持自己，可是卻無法經常見面。李準基亦即場請粉絲推薦香港必到的旅行地。沒想到有粉絲用韓文大叫「我們回家吧」，不過見慣大場面的李準基當然沒有表現驚訝，更講到入住粉絲家當體驗本地文化，亦是相當好的提議。李準基更笑言，要到訪每一位香港粉絲的家，他也願意留在香港超過兩年。

李準基年少時受香港動作片影響，所以非常喜歡武術。（陳穎妍攝）

有關今年計劃，李準基就分享：「首先非常開心能夠以香港場作為是次亞洲巡演的完結。希望通過明天的出演出，能夠收到香港粉絲更多力量，讓我之後遇到好的作品。」他更講到未來或會挑戰浪漫愛情劇，因為粉絲曾對他說，趁他還年輕有美貌應該快點嘗試，相信粉絲必定非常期待！記者會結束後，準備離開的李準基走到粉絲群，親手接過粉絲帶來的花束和禮物，盡展親民的一面。

離開記者會前，李準基主動走到粉絲群，親手收禮物。（陳穎妍攝）