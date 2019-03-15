張秀文夜會尹子維陷四角戀?　即宣布與前經理人男友結束7年情

俘虜無數宅男的前港姐張秀文（Sammi）自2015年就被揭與足球名宿「亞洲鋼門」仇志強之子、前經理人仇耀斌（Victor）低調拍拖，並在將軍澳秘密築愛巢。雖然Sammi多年來講心唔講金，但日前就被影到與「追女王」尹子維撐枱腳，疑似介入男方與內地女星徐冬冬的戀情，陷入四角戀。對此，張秀文竟突然宣布「分訊」，並自稱已回復單身！

近年事業起飛的Sammi與Victor的戀情曝光後，雖慘遭TVB施橫手打壓，連累Victor被調走，但二人感情並未受到影響，更不時被影到低調拍拖。Sammi更一點都不介意男友曾經破產人士，坦言對方經常分享人生經歷，知道他曾做生意投資失利破產，但她覺得一個人的過去已過去，更直言找男友不需要睇樣睇地位，表現相當恩愛，惟二人一直未公開認戀情。

Sammi突然宣布回復單身！(IG圖片)

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二人感情仍敵不過七年之癢！(網上圖片)

但最近就有報道指，Sammi撇甩Victor獨自與「溝女王」尹子維在酒吧撐枱腳，二人表現親密，不時有講有笑，但Sammi就解釋只是與對方談公事，並自稱已回復單身！而尹子維的女友就是有「中國第一美胸」之稱的內地女星徐冬冬，但早前二人就被影到在鬧市吵大鑊，徐冬冬更直認二人冷戰中，更在微博留言：「女生的自信在於，不僅有勇氣展示自己的優點，也有勇氣面對自己的缺點，不逃避，不隱藏，活出自己最舒服的樣子，那就是自己最有特色的樣子。」

Sammi被指夜會「追女王」尹子維！(圖片來源：視覺中國)

徐冬冬有「中國第一美胸」之稱！(微博照片)

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二人拍拖半年，不時出雙入對！(圖片來源：視覺中國)

除了徐冬冬疑似受情傷外，連Victor亦在FB借台灣天王蕭敬騰的歌詞《原諒我》發文：「請原諒我，原諒我不成熟，不愛你是藉口，好讓你離開我，請原諒我，好想自私將你佔有，一個寂寞就給我承受，換你過更好的生活！」來抒發不捨之情，但Sammi和尹子維的另一半恰好都在社交平台透露情傷心聲，難道一切只是巧合？

Victor以歌寄情...（FB圖片）