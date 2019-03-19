《作家的謊言》揸刀海報遭港鐵巴士封殺　松岡李那全裸造型曝光

第23屆香港國際影視展（FILMART）一連四日（3月18至21日）假香港會議展覽中心舉行，大家亦可以從中窺探來年有咩好戲會上映。絡作家向西村上春樹的向西三部曲最終章《作家的謊言：筆忠誘罪》，經過超過一年時間拍攝及後製，終於宣布喺今個暑假登場。早前遭港鐵巴士封殺嘅松岡李那全裸被禁海報呢日更正式曝光。

松岡李那呢張全裸海報，被港鐵巴士以不能裸體、頸部有傷及手上揸刀為由，列為不宜刊登廣告。

先導海報中見到松岡李那一個人，拎住把刀側身蹲下，雖然全裸上陣，但無露點亦無不雅動作，但港鐵及九巴已分別透過電郵，以不能裸體、頸部有傷及手上揸刀為由，向出品方的中國3D數碼娛樂表示不宜刊登廣告，電影公司則認為海報並無淫褻或賣弄色情、血腥，整個感覺適可而止，所以或考慮以其他形式例如貼街招等作為宣傳。

張建聲除咗係男主角，亦初次與導演孫立基、出品人蕭定一及范振鋒聯合監製電影。

至於向西三部曲先導預告，除咗輯錄《一路向西》及《西謊極落：太爆‧太子‧太空艙》精華片段外，亦首次公開《作家的謊言：筆忠誘罪》片段。故事講述張建聲飾演的治癒系作家「徐哲」與太太Jeana（何佩瑜）及兒子本來有個幸福美滿家庭，但自從住樓上的租客情婦松岡李那突然出現，就掀起了一個匪夷所思的驚慄奇情故事，故在先導預告片內，可見松岡有多個超性感造型，帶Bra趴在梯間，亦有玩蒙眼和性虐待，借此挑逗張建聲，其中一幕她更被摸胸，意識大膽。

預告片內松岡有多個超性感造型，非常誘人。