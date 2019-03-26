陳健安新歌 《告別的藝術》MV宣揚「斷捨離」：Just let it go

陳健安 （On 仔） 日前為個人發展第二擊－新歌 《告別的藝術》 拍攝 MV。一向喜歡思考人生的On 仔，善於運用音樂表達生活遇上的種種波折，不過今次卻被小妺妹點化，真心學會「let it go」。新歌與第一擊 《一吻穿越四十六億歲》一樣，都是由 On 仔自己作曲，歌詞帶有少少傷感，勉勵人如何面對失去，MV中幾個場景，代表著每個身份角色要去面對及道別的事情。在其中一段，導演找來一個十分活潑的小妺妹演出。On 仔説：「小妺妹好可愛活潑，完全不受控制，自己發揮。不過就係因為咁而擦出好多火花，佢無意中為我哋製造咗好多好有感覺、好靚嘅畫面。」

《告別的藝術》MV拍攝現場。

On 仔指其中一個鏡頭，小妺妹見到一灘水，便赤腳直衝過去，然後跳上跳下，自顧自地踏水。他説：「我一邊睇住佢一邊諗，當我哋將生活入面唔需要嘅攞走，個人便會變得更加輕，然後就可以回歸到好似小朋友咁，完全沒有負擔，可以自由自在咁跳，已經好滿足好開心。」其實幸好妹妹喺 On 仔唱歌時不在場，否則妹妹聽到 On 仔唱其中一句歌詞 let it go 時，場面肯定更加失控。對此 On 仔不忘糾正說：「係 simply just let it go。」

歌詞寄意「斷捨離」，走出傷感化負為正。

On 仔話導演一睇完首歌的文案已經有好豐富的 storyboard 走出來，首歌主要教人「斷捨離」，積極得來帶少少傷感，他說：「由出世開始，我哋會經歷各式各樣嘅失去，由被媽咪抱住再放番落BB床，到玩具俾爸爸媽媽掉咗，大個咗會失戀、同朋友分別，甚至失去你最珍惜嘅人。失去過程可能會令你覺得好慘痛，希望呢首歌可以提醒返大家，唔好沉醉喺呢種傷痛入面，唔好俾呢啲情緒成為你生活入面的絆腳石！」