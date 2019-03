陳健安新歌 《告別的藝術》MV宣揚「斷捨離」：Just let it go

陳健安 (On 仔) 日前為個人發展第二擊-新歌 《告別的藝術》 拍攝 MV。一向喜歡思考人生的On 仔,善於運用音樂表達生活遇上的種種波折,不過今次卻被小妺妹點化,真心學會「let it go」。新歌與第一擊 《一吻穿越四十六億歲》一樣,都是由 On 仔自己作曲,歌詞帶有少少傷感,勉勵人如何面對失去,MV中幾個場景,代表著每個身份角色要去面對及道別的事情。在其中一段,導演找來一個十分活潑的小妺妹演出。On 仔説:「小妺妹好可愛活潑,完全不受控制,自己發揮。不過就係因為咁而擦出好多火花,佢無意中為我哋製造咗好多好有感覺、好靚嘅畫面。」

《告別的藝術》MV拍攝現場。

On 仔指其中一個鏡頭,小妺妹見到一灘水,便赤腳直衝過去,然後跳上跳下,自顧自地踏水。他説:「我一邊睇住佢一邊諗,當我哋將生活入面唔需要嘅攞走,個人便會變得更加輕,然後就可以回歸到好似小朋友咁,完全沒有負擔,可以自由自在咁跳,已經好滿足好開心。」其實幸好妹妹喺 On 仔唱歌時不在場,否則妹妹聽到 On 仔唱其中一句歌詞 let it go 時,場面肯定更加失控。對此 On 仔不忘糾正說:「係 simply just let it go。」

歌詞寄意「斷捨離」,走出傷感化負為正。

On 仔話導演一睇完首歌的文案已經有好豐富的 storyboard 走出來,首歌主要教人「斷捨離」,積極得來帶少少傷感,他說:「由出世開始,我哋會經歷各式各樣嘅失去,由被媽咪抱住再放番落BB床,到玩具俾爸爸媽媽掉咗,大個咗會失戀、同朋友分別,甚至失去你最珍惜嘅人。失去過程可能會令你覺得好慘痛,希望呢首歌可以提醒返大家,唔好沉醉喺呢種傷痛入面,唔好俾呢啲情緒成為你生活入面的絆腳石!」