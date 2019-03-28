黃秋生不忿訪問被斷章取義　fb發文爆粗反駁︰邊隻字係踩人呀Ｘ碌

影帝黃秋生向來性格火爆又敢言，不平則鳴。呢日他就於他的facebook發文鬧爆某傳媒，曲解其他人的訪問文章意思，直指對方完全無理解能力，兼且在抽他水，還嬲到爆晒粗！事緣是他早前的一篇專訪出街了，某傳媒就節錄他該篇報道的內容大造文章，斷章取義，曲解他的意思來嘲諷他，甚至踐踏他的政治立場，秋生當然好嬲啦，於是就在他的facebook發文逐一反駁，以正視聽。

黃秋生性格出名火爆。(fb圖片)

秋生被指「自認無路行，零片酬都接，撐佔中黃秋生自嘲同角色一樣廢」，對此他發文表示：「如果我真係因為政治立場而冇工作，咪即係話香港冇一國两制，有政治打壓囉X頭，你仲咁X開心？比（畀）我解釋都解釋唔切啦，我讚流浪地球，你就話人廢。你識唔識字㗎廢柴？ 我話如果對手係流浪地球咁勁嘅戲，就一定冇希望赢。邊隻字係踩人呀Ｘ碌？話人勁就踩人，而家ＸＸ你係咪讚你呀？Ｘ頭！.........冇路行，一蚊都接我都明，冇路行，就要唔收錢？除咗痴Ｘ線，我唔明。」真係睇字都feel到秋生心入面那股怒火呀！

【淪落人．專訪】黃秋生跟角色感同身受︰廢人一個有甚麼Dream？

秋生不忿被曲解意思。(fb圖片)

以下就係秋生facebook發文嘅全文內容：

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