愛爾蘭傳奇男子組合Westlife在2012年宣布解散,時隔6年後,去年宣布重組,樂迷均感到非常驚喜,而今年Westlife踏入出道20周年,不只推出Ed Sheeran操刀的新歌《Hello My Love》,還宣布會於今年夏天舉行亞洲巡迴演唱會。Westlife一月遠赴新加坡宣傳《Hello My Love》時接受《香港01》記者訪問,想知道Westlife對重組的感受,《Hello My Love》背後的故事,以及成員的家庭生活趣事,就要點撃睇片啦!

Westlife去年宣布重組,今年既會推出新歌,又會舉行亞洲巡演,令出道20周年紀念生色不少。(Getty Images)

Westlife早前到新加坡宣傳新歌《Hello My Love》,並接受《香港01》訪問。(網上圖片)

