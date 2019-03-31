T-ara孝敏曬16歲學生相證冇整容？　網民改觀：由細靚到大

韓國女團T-ara成員孝敏昨天與gu9udan金世正、Oh My Girl勝熙和李姬珍，一同出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》。由於節目以校園做主題，孝敏前天就在個人Instagram上傳學生舊照做宣傳，從前清純的外貌立即引起話題。

孝敏早前首先上傳錄製《認識的哥哥》時拍攝的學生照，雖然1989年出生的她，今年已踏入30歲，但穿起校服和短裙的孝敏，完全與學生零違和感。校服雖掩蓋了孝敏驕人的身材，可是她一對筆直的纖腿依舊吸睛。隔天孝敏突然上傳多張高中時代的舊照，可見14年前的她與現在並沒有太大分別，相片中的孝敏更帶有一陣少女的清澀。其中一張孝敏讀幼稚園時的舊照中，更是一眼就能分辨出本人，証明孝敏從小就是一位美人胚子。

孝敏曬出多張學生舊照，清澀的模樣引來關注。（網上圖片）

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其實2009年以T-ara一員出道前，孝敏已是網上有名的「臉讚」（臉孔漂亮的人），因此出道前已因出眾的外貌而小有名氣，出道後亦因與前女少女時代成員Jessica相似，又備受關注。可是出道10年的孝敏，多年來都經常被傳媒及網民質疑她曾整容和隆胸，不時對比她出道前後的照片外，更有網友指出「孝敏的臉越來越膠」，疑似加工上癮。可是孝敏一貼出16歲時的高中舊照，令網民的說法不攻自破。不少粉絲留言大讚孝敏的美人胚子外，更驚嘆偶像「從小美到大」。

孝敏不時上傳性感照，請粉絲眼睛吃冰淇淋。（網上圖片）

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