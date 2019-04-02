【張國榮逝世16周年】經典歌感動人心　譚偉權：音樂延續哥哥精神

《張國榮的時空·錦囊》紀念晚會， 4月1日在中環愛丁堡廣場舉行，出席嘉賓有音樂唱作人譚偉權（Gary）、羅凱鈴（Judas）及黃樂怡（Nikki）。晚會8時準時開始，現場超過1000人出席悼念活動，大會向每名到場歌迷派發星形閃光棒。

大會向現場每位歌迷派發星形閃光棒達1000支。（梁碧玲攝）

Judas率先打頭陣，唱出哥哥經典歌曲《追》及《有心人》，令現場氣氛高漲，眾歌迷手持星棒跟著音樂節拍揮動，造成一片星海，亦有女歌迷傷感落淚。Judas表示今次係第一次出席哥哥悼念會：「回想起當年哥哥離世時，真係唔敢相信，覺得佢離世好可惜，今日我抱住思念哥哥心情來悼念佢，佢係我心目中好完美。」

悼念會上，女歌迷聽著張國榮經典歌曲，不禁聲淚俱下。（梁碧玲攝）

壓軸出場有譚偉權（Gary），他一口氣邊彈邊唱出6首哥哥經典作品《風繼續吹》、《春夏秋冬》及《明星》等，聽到現場歌迷如癡如醉，有歌迷大叫「Encore」，Gary順應歌迷要求再唱出《有心人》。Gary透露過往都是留在家中，唱著哥哥名曲悼念：「畢竟哥哥離世都16年，今年我得起心肝，同哥哥嘅影迷及歌迷一起悼念，我好希望每一年都可以出席呢個聚會去懷念佢，好希望用哥哥嘅真善美及歌曲延續哥哥嘅精神，一代延續到下一代。」

歌迷手持星棒，造成現場一片「星海」。（梁碧玲攝）