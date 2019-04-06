趁《華麗轉身》重播搞團聚飯局　汪阿姐劉松仁齊腳獨欠一人

「經過那些年，跟你重回那天暑假～～」一聽到呢首歌回憶即刻返曬嚟，此劇近日在無綫重播，無巧不成話，汪阿姐今日（6/4）凌晨在facebook專頁上載和一眾《華麗轉身》演員們的飯聚照，或許是因為劇集重播，才會有今次重聚。

從相片中可見，幾乎所有主要角色都有出現，包括「羅斌漢」劉松仁、「迪迪仔」鍾嘉欣、「桑尚恆」方力申，同場還有王君馨、黃心穎、李碧琦和趙希洛，非常熱鬧。「嘉欣BB」更帶同兒子出席，不過B仔就沒有出鏡。

《華麗轉身》不經不覺已經開播四週年。（汪明荃Facebook）

汪阿姐寫post時感慨「『華麗轉身』劇集2015年拍的、已經是四年前的了，但當時拍得很開心，同事也結下很好的友誼，非常難得！」當年《華麗轉身》都頗受觀眾歡迎，平均收視率24點，同名主題曲中的一句「經過那些年」更成為大眾口頭禪。經過這麼多年後，演員們也各自踏上不同的道路。幾位女角感情上都有著落，劉松仁就當上音樂劇《利瑪竇》的導演，王梓軒則在此劇中擔演一角。

當年《華麗轉身》首播時，曾錄得平均收視24點的成績，成績尚可。（視覺中國）

不過，大家有沒有留意到大合照中好像少了一個人？她就是岑麗香Eliza，因為Eliza仍在坐月中所以缺席飯聚。汪阿姐就代表廣大粉絲訴心聲：「希望你 (Eliza) 好快可以帶BB給我們看看！」如果大家好掛住一眾演員，TVB現正在下午時段重播《華麗轉身》，有興趣的朋友記得收看啦。

Eliza因為仍在坐月所以未能出席re-u飯聚。(岑麗香Instagram)