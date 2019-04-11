莫少聰貼71字真言引猜測　疑勸舊愛洪欣要懂得放下　

48歲洪欣同老公張丹峰近年時不時傳出婚姻亮紅燈，瘋傳男方背妻出軌其經理人畢瀅，網民更搜索到證據力證他們有染添。不過事件之後就不了了之，直到近日終於大爆發，網上流傳一則疑是畢瀅的親寫貼文，字裡行間中充滿怨氣，更嘲諷洪欣是「老女人」。另外更流傳一段二人在酒店房獨處的影片，女方被影到入房前後所穿的褲子不同，而且還有換上睡袍的影片，男女共處一室絕不簡單，引起外界熱議。

畢瀅（左）被網友搜出許多證據，懷疑她同張丹峰有染。（網上圖片）

當這件鬧得滿城風雨之時，外界都十分關心洪欣的處境，但她至今仍未對該事件作出任何回應，只是默默地在自己的社交網站刪除過去同張丹峰的合照，不禁令人覺得她是想清楚了要同男方劃清界線。

洪欣未有回應之時，有網民就發現她的舊愛莫少聰在微博發貼文，引起外界非常多的猜測，他寫道：「偷偷種刺的人，身邊滿是荊棘；見不得人好，最終受害的還是自己。喜歡送花的人，周圍滿是鮮花，送人玫瑰，手留餘香能成就別人，才是成就自己的最好辦法。」唔少網友解讀為其內容是勸人要懂得放下，疑是叫洪欣想開點。雖然未知是否在回應這件事，不過已經又是熱搜話題了。

莫少聰發文令外界有許多猜測。（網上圖片）

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