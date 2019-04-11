陳冠希努力做完美爸爸：希望女兒能嫁給一個像我一樣的男人

陳冠希（Edison）早前在日本街頭偶遇一名內地網紅，但因為當時帶着囡囡Alaia，於是婉拒對方合照的要求，但該名男網紅窮追不捨，兩人還起衝突，Edison更當街怒吼「你不要搞我！」，在網上掀起熱議。雖然Edison過往因為性格火爆頻頻引起爭議，但其實自從寶貝女出世之後，已經收斂了很多。日前他接受一個品牌訪問時，都有透露囡囡為自己帶來的改變。

內地一名男網紅在直播時巧遇陳冠希和其女兒，合照要求被婉拒後不斷跟拍，令Edison不滿。（影片截圖）

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翻看Edison的IG，除了工作照之外，多數都是另一半秦舒培和囡囡Alaia的相片，名副其實「晒女狂魔」，他也坦言目前的生活狀態「非常爽、很滿意」。他透露自己如果不工作，基本上都是家人在一起，做一位好男人好爸爸：「希望我女兒以後能嫁給一個像我一樣的男人吧，因為我現在每天都在想怎麼做一個好一點的爸爸，到她十幾歲的時候我會是一個很完美的爸爸。」他更自爆氹女絕招：「Alaia現在哭得很強的話我會給她吃一顆糖果，因為其實舒培不會讓她吃糖果的，所以如果舒培在國外工作的時候，我會狂給她吃糖果。」

內地一個品牌找來11位素人向Edison發問。（影片截圖）

Edison經常在IG分享囡囡Alaia的可愛相，變咗「晒女狂魔」。（IG圖片）

Edison自出道以來，火爆的性格成為大眾經常討論的話題之一，他曾經公開批評吳亦凡等人不懂得什麼是Hip Hop，又曾責罵女記者讀錯知名Hip Hop歌手Snoop Dogg的名字。內地一個品牌日前找來11位不同年齡層、不同界別的素人，向Edison提出11個問題。被問到為人處世，智商、情商、力量三者哪樣更重要，Edison斬釘截鐵表示是EQ，更自認EQ非常高：「現在非常好啊，之前非常爛，就成長了以後越來越好了吧。不過還有一部分很瘋的我還在裏面，所以請大家小心一點。」

Edison自言現時脾氣越來越好，EQ非常高。（影片截圖）

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事實上Edison近年經常在社交平台與網友掀起駡戰，他在訪問中表示是因為網絡上有太多沒有名字沒有照片的人，在自己的社交平台留下一些無聊的言論，所以最近他開始減少玩社交媒體的時間，希望之後將更多時間放在現實生活當中。網友看完這段影片後都表示Edison一講起囡囡就一臉幸福，做了爸爸之後成熟溫柔了不少，處理問題也更加深思熟慮，正如Edison自己所講，每一刻都很真實。

Edison近年的確改變很大，他也努力成為一個好爸爸。（IG圖片）