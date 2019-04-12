傳洪欣要靠朋友借錢度日　疑似畢瀅帳號：放彼此一條生路

張丹峰對張鎬濂視如己出，故曾獲好男人的稱號，但自從接連被影到密會畢瀅後，張丹峰已成了渣男，假如離婚的話，相信其演藝事業定必會大受影響。

48歲洪欣於09年下嫁細佢9年嘅張丹峰，14年誕下女兒張晞彤，二人一直表現恩愛，直到去年有傳張丹峰搶上經理人畢瀅，不過，當時洪欣好快就同埋老公一齊出面否認。之不過，隨著張丹峰連續數日被影到於重慶拍攝期間，同畢瀅晚晚於房間密會後，洪欣一反常態未有作任何回應，甚至將微博有關張丹峰嘅照片全部刪除。

洪欣愛子張鎬濂剛在內地出道，有傳張鎬濂嘅經理人合約由張丹峰、畢瀅所持，為了愛子嘅前途，故洪欣一直啞忍。

由於三方一直未有澄清，令婚變傳聞出現向式向樣嘅版本，除有網民指畢瀅出入張丹峰房間時，手持驗孕棒，疑似有B之外。亦有傳畢瀅已將洪欣嘅所有財產已被轉移，銀行卡唔係被凍結，就係被改密碼，淡出娛樂圈多年嘅佢現時要靠朋友借錢度日。其實去年張丹峰被指出軌時，就已經有網民發現張丹峰嘅工作室百分百由股分都係由畢瀅持有，而當時張丹峰就話：「這樣的做法是因為這是一個非常方便的方法，自己不會被這些瑣碎的事情來牽制。」有律師曾分析張丹峰此舉可能是為轉移財產鋪路，而此舉對洪欣十分不利，因為萬一離婚的話，女方將不會得到男方嘅任何財產。

有網友指畢瀅手上拎住嘅係驗孕棒。

另外，亦有網友發現疑似畢瀅嘅討論區帳號名為「靜靜看著你和她」，該帳號除咗透露自己愛上愛婦之夫之外，近日亦被翻出曾以「「張丹峰與洪欣之間沒有感情，勸她早點離婚，放彼此一條生路！」回應網友嘅指責，更多次因「洪欣」話題而與網友對罵。

張丹峰以愛女命名嘅晞彤影視文化工作室，喺兩年前已經百分百由畢瀅持有。

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