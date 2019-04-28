相信大家就算有否看過無綫的劇集也好，或多或少會聽過它們一首半首的主題曲，好似 胡鴻鈞《到此一遊》和菊梓喬的《手中沙》等等，有人會形容它們為「洗腦歌」，意思指這些歌曲旋律非常「洗腦」地容易令人記住，又或者是因為日播夜播而令人很快會記得。原來近年大多數無綫的劇集歌曲旋律都出自作曲人張家誠（Alan）的手筆，日前他接受《香港01》記者訪問時，就分享了自己的觀點。

劇集《武則天》的主題曲《女皇》和《眼淚的秘密》都唱到街知巷聞，作曲和編曲都是由Alan包辦。（網上圖片）

與TVB合作無間 一手包辦多首劇集歌曲

本身在大學讀Finance的Alan，其實自小已學琴，對音樂從小到大都有濃厚的興趣，故讀書時一直都會創作，偶然的機會下，作品被唱片公司選中就入了行。在2004年就已經以薛凱琪的《拒絕畢彼特》出道，至2014年開始因跟隨舊拍檔何哲圖而首次為TVB作電視劇歌曲，漸漸更成為TVB的「御用作曲人」，雖然他說他是以freelance的形式去跟TVB合作，不過當中大部分的歌都更是由他包辦作曲跟編曲。他直言跟TVB合作愉快，「TVB係畀到一個好好嘅平台，同好多機會我去寫好多主題曲，係畀我可以做到好多好有畫面性嘅嘢。」

熱播劇集《降魔的》，由胡鴻鈞唱的兩首歌《到此一遊》和《遙不可及》由Alan包辦曲和編，在播出感人情節時播放《遙不可及》，成功令觀眾流下幾行眼淚。（網上圖片）

創作靈感來自日韓劇

創作講求靈感，Alan坦言他感恩自己的靈感還是不斷，要完成一首歌，講的是作曲跟編曲，平均大概用半天的時間，行外人來看，真的很有效率。他坦言以前喜歡看日﹑韓劇，在劇中找靈感，而現在，就喜歡在電影中找一些頭緒，「因為我覺得好畫面性，尤其是女仔歌，因為我唔係女仔，我又鍾意啲好感動嘅嘢，我都感性嘅，但唔係女仔嗰種，咁我就會睇好多呢啲片去了解吓一個女仔點睇愛情﹑咩感覺㗎呢，我諗我大部分女仔嘅歌都係喺韓片同日劇裏面攞啲感覺返嚟。」原來他作一首情歌，一定要代入其中，才可以做到這種畫面感。

除了TVB的劇集歌外，Alan也寫了不少大家耳熟能詳的流行曲，例如鄭融的《紅綠燈》和薛凱琪的《下次下次》。（梁碧玲攝）

大談「洗腦歌」︰最好聽一次就會記得

有人會形容TVB的劇集歌曲很「洗腦」，很快會令人記得，對於這個說法，Alan覺得人們這樣說沒問題，「我覺得要成為成功嘅流行曲，都要令人好容易記得，同埋最好聽一次就會記得，咁樣先係流行啊嘛，流行曲就係要流行，咁如果你寫啲嘢，或者我寫啲歌，可能聽十幾次人哋都唔記得嘅，都冇印象嘅，反而掉返轉，我覺得未必係我想或者鍾意嘅音樂。」的而且確，夠「洗腦」才會「入腦」，劇集的歌，無論主題曲也好，片尾曲也好，對劇集的宣傳或者也是相輔相成。那他是否會把這看為一個正面的說法？Alan坦言︰「我自己鍾意一啲係會記得嘅嘢囉，同埋依家啲人聽歌好快㗎嘛，喺條街聽，用耳機聽，如果你聽幾次都唔記得，其實對於個歌手都幫唔到啲乜嘢，對歌手同對公司都唔係一件好事。」當然，歌曲易記是一件好事，不過Alan指自己其實也不是刻意「洗腦」，他解釋︰「因為我寫歌唔係真係直接咁寫，而係靠啲靈感閃出嚟嘅，所以我會篩選某啲嘢，即係如果我有啲靈感閃出嚟嘅時候，我覺得嗰個旋律會令人好容易記，或者會令人有深刻印象，咁我就會記得做呢啲歌。」

Alan近年的作品產量大增，當中成績也不錯，在今年TVB舉辦的《勁歌金曲頒獎典禮》，更有7首作品獲得金曲獎。（張家誠IG圖片）

創作時面對的框架︰不是想寫什麼就寫什麼

不過，Alan坦言現時在香港作為一個作曲人去創作，其實不單純是創作，說的是不是想寫什麼就寫什麼，「例如每一部電視劇，監製都會有佢想要嘅嘢，好似警匪片咁，佢都唔會畀你寫首情歌做主題曲，但警匪片有時都唔係下下咁激烈，都想有啲某啲類型嘅情歌，好多時都唔會因為我想寫乜就寫乜。」在作電視劇歌方面，他又直言自己跟歌手的溝通機會較少，主要都是公司「話事」，歌手本身也未必有很多的話事權，有時歌曲作完自己也不知道最後會交給誰唱。

HANA菊梓喬近年冒起，Alan其實也為她作了不少深入民心的歌，有《一輩子守候》﹑《手中沙》和《忘記我自己》等等。（張家誠IG圖片）

留意網上意見 不介意負面評價

但香港網絡批評文化盛行，其實早前填詞人陳詠謙也受到不少抨擊，面對著不同的聲音，Alan指自己都會留意有關意見，「我會留意吓嘅，但係睇吓就算囉，因為好坦白講依家聽歌嘅渠道好多，大部分嘅人，包括我自己在內，聽歌都冇可能聽晒全部嘅，咁可能有時佢哋留意到某啲歌曲，就以為選擇係得咁多，咁其實唔係嘅，可以喺好多地方都聽到我嘅作品，咁我覺得冇乜所謂嘅，大家聽多啲，百花齊放。」在有這麼多音樂選擇的世代，有正評固然好，但有負評其實也未必是一件壞事，至少有人留意，有人談論，總好過努力過後，沒有人講。

Alan坦言希望大家留言他的不同方面，不只是為TVB劇集作的歌。（張家誠IG圖片）

希望觀眾多留意自己不同方面的作品

訪問中，Alan也多次強調除了TVB的劇集歌外，希望大家會多留意自己在其他方面的工作。其實，除了為TVB的劇集創作歌曲，他也會為其他歌手作歌，其他工作又如電影配樂﹑廣告音樂等。他指自己今年更會推出一張純音樂的專輯。他坦言︰「希望多啲唔同嘅人留意我多方面嘅作品啦，我都有幫胡琳去做一啲Jazz嘅嘢，可能唔係好多人留意到，可能大家喺一個地方睇到，就以為就係得一種嘢，咁希望多啲人聽到我唔同啲嘅作品啦。」