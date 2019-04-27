IG放閃激讚梁子賢　卓韻芝：我有一位新偶像，他是我的丈夫！

「我有一位新偶像，他是我的丈夫。」卓韻芝今天（27日）早上，在社交平台，寫下近800字長文，向丈夫梁子賢情深告白。二人在超強颱風「山竹」襲港下完婚，打風都打唔甩。結婚半年，阿芝對老公的欣賞有增無減。

阿芝今日在社交平台寫下長文向丈夫深情告白。（IG截圖）

阿芝形容自己是一個「驕傲又批判」的人，讀書成績好，成名早，但在現實中總有人令她五體投地，而她的新偶像，就是丈夫梁子賢。

「跟我結婚，丈夫受到冷諷熱嘲，卻從不表現，絕沒退縮；在（我見過最為）隨和的性情下，他活出人性中剛強的一面。」阿芝說從沒有人知道他有多強大，因為他總是看起來很傻氣，但大智若愚，他的沉著好脾氣是美德的表現。

阿芝將自己形容為裝腔作勢的小狗，而老公則是有風度的大狗，「脾氣好到嚇倒了我，終於明白他的沉隱是一種美德，他擁有一種難以名狀的決意、一種勇氣，一種倜儻；難堪，他輕輕帶過。」

梁子賢與阿芝結婚，沒有理會外間的冷嘲熱諷。（IG圖片）

盛讚丈夫有智慧 阿芝踩自己：我不懂底線！

「所謂『女尊男卑』，都是無聊枷鎖；而他不為證明任何，僅為了個簡單的字：愛。」愛是最單純的心思，不含其他企圖和雜質，「丈夫是真正的隊長，如鋼鐵一般強大，我每事問他，不因他是我的丈夫，而是因為他是德行之人，社會一直在尋找和仰慕的特質。」

阿芝一向是公認的才女，但她認為丈夫比自己更有智慧，「他比我清晰，感受比我精細，常一語道破；我自命分析王，但我不懂底線，不懂該在哪裡靜止。到頭來還是德行最強大，真正的力量，藏於內，我今天才懂，屋子無論多大，沒有樑柱，必然下塌。我的意思是真正的懂，明明白白的懂。」

阿芝形容老公是「樑柱」，撐起頭家，讓屋子能好好企穩。過去阿芝被視為剩女，而在她的未來規劃中，一直都只有自己一個人，但自梁子賢出現之後，才有了一個家，「隊長，感謝你，我從你身上學懂很多，感謝你，讓空泛的愛，有了實證，你甚至讓我想起父母無條件的愛。沒人可取笑一夥堅定的心。」

阿芝一度被歸類為剩女，現在情定梁子賢，大家都為她感到高興。（IG圖片)