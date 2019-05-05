【多圖】瑞瑪席丹生日旅行發相分享︰期許能夠活得更快樂勇敢

剛剛過去的5月1日是台灣女主持瑞瑪席丹（Rima Zeidan）的29歲生日，她早前到菲律賓旅行同陽光玩遊戲兼慶祝生日，同時在社交平台發放了勁多靚相，大show馬夾線。

Rima在菲律賓宿霧旅行中渡過了她的29歲生日。（瑞瑪席丹IG圖片）

Rima在早前的貼文分享生日感受︰「最後一年的『2』字頭，說真的還真有那麼一點怪怪怕怕的。回頭看看28歲的自己至少能感到ㄧ些些的驕傲、雖然充滿了淚水與糾結，心中還是充滿著感恩和感動。是時候擁抱29歲的自己繼續往前邁進！這ㄧ年我再次體會到快樂的重要性，期許29的我能夠活得更快樂更勇敢。（寫這段文字的同時，正和一群背包客搭著ㄧ艘小漁船前往另一個島）」。結束旅程後，她又發文︰「這趟美麗又令人讚嘆的旅程即將告一段落，是時候回來面對現實了。還有好多照片和影片會陸續上傳，至少還能慢慢回憶。充飽電準備繼續衝刺！」看來Rima影了好多靚相等住和大家分享呢！

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其實Rima的形象一向都勁健康同正面，除了有一身健康膚色和超fit的身形外，更常常在社交平台同大家分享自己的正能量，雖然18歲時曾在美國遇上一宗車禍而導致全身上下2﹑3度灼傷，更帶走了他當時的男友的性命，在長時間的治療下，Rima終於走過黑暗，而熱愛運動的她，練得一身火辣身材。更以自己的經歷為他人帶來正能量，熱愛唱歌的她，在去年年底更推出專輯《你 知不知道》，實行發揮自己多方面的才華。

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