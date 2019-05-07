洪欣老公張丹峰宣布經理人畢瀅引咎辭職　承認曾同老婆鬧交

現年48歲的洪欣原本與細他11年的老公張丹峰擁有幸福婚姻和美滿家庭，兩人還不時會post相上微博放閃。豈料早前卻盛傳張丹峰背妻偷食他的26歲經理人畢瀅，張丹峰亦因而形象插水，甚至有網民發起向內地廣電局以「實名制請求封殺劣跡藝人張丹峰」行動，要求張丹峰與畢瀅一起滾出娛樂圈。其後張丹峰亦透過工作室於微博發表聲明，指已向法院提出訴訟，並逐點反擊有關傳聞。不過似乎亦無助改變外界對他的睇法，繼續被冠以「偷食」和「負心漢」之名。

洪欣同張丹峰一家四口原本好幸福。(微博圖片)

昨日張丹峰就於他的微博發千字長文，並宣布畢瀅已經引咎辭職了！張丹峰表示：「她 (畢瀅) 知道給我帶來這麼大的影響，已經引咎辭職了，現在處於交接階段。」提到洪欣為何刪與他相關的微博，他就承認與老婆曾有過爭執：「我太太刪我微博那是之前我們吵架時她刪掉的，結果被你們拿來開始做文章了。我相信每一對夫妻都會有矛盾爭吵，這是我們自己家的事。」又大表不滿地說：「難道非要搞得我們家庭支離破碎，這才是你們想看的結果嗎？」至於仔仔張鎬濂清空微博，他表示仔仔在出道前就已清空了，希望大家不要在孩子身上做文章。

早前盛傳張丹峰背妻偷食他的26歲經理人畢瀅 (右一)。

以下就係張丹峰微博千字長文，仲有佢工作室嘅澄清post同埋相關嘅相：