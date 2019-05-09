【譚卓．專訪】出道10年先大紅　自認活得特別「奢侈」

講起2018年的影視作品，當中大熱的一定少不了風靡亞洲的清宮劇《延禧攻略》，以及電影《我不是藥神》，也令大家深深地記住了一個名字──譚卓。生活中的她不似高貴妃般囂張跋扈，也沒有劉思慧的慘淡人生，但卻有前者的傲氣，以及後者的堅強與果敢，不過最令人印象深刻的，是她無處不彰顯的自信。 場地提供：香港JW萬豪酒店 珠寶提供：Boucheron 攝影：梁碧玲

在2018年之前，譚卓或者還只是一個「小眾」的名字，但其實由她第一套電影開始，已經奠定了她如今的成就。雖然不是科班出身，卻有比專業演員過之而無不及的驚人演技，或者極具對表演有極高的悟性同天賦，譚卓從不通過看影視作品「學」表演，「因為我更多的是這種體驗型的，我往往會在看劇本的時候，那個角色的形象就浮現出來」她說。

譚卓自稱是體驗型的演員，比起「看」如何表演，她更多的是去找自己對角色的感覺，再通過開拍前的體驗生活，從而去把握角色。

戲好人不紅？譚卓：「只是我的謀生手段」

2009年，在婁燁執導的電影《春風沉醉的夜晚》中，譚卓飾演一位工廠女工，拍攝前，她特登去到位於南京的一間製衣工廠裏面體驗：「等到他們（劇組）去工廠找我的時候，在女工中間就已經找不到譚卓了。」這足以印證她是「體驗型演員」。

影片最終入圍第62屆康城電影節，譚卓亦榮獲最佳女主角提名，這，是她的出道作品。然而，譚卓並未因此一炮而紅，但她不卑不亢，瀟灑自在，繼續默默拍戲……

直到徐崢執導的電影《我不是藥神》中的「劉思慧」，與于正出品的劇集《延禧攻略》中的「高貴妃」，譚卓，這個名字才被大家深印腦中，差不多10年時間，譚卓終於紅了，對於這個「成名」是否有些遲到，她雲淡風輕地說：「其實我從來沒有這種感覺。」她堅定地表示，「開始入行的時候，我就沒有任何這些方面的訴求，我稀里糊塗地做上這行，它是我的一份工作，我很敬畏這份工作，很珍惜每個工作機會，無論這個工作是大是小，感恩有這樣的機會，感恩可以有事情做，然後有錢賺，可以去表現自己。這是我的一個謀生手段，能展現自己的地方。」所以紅與不紅，於譚卓而言並無太大感覺，因為沒有期望，就不會失望。

作為藝人，尤其是有影響力的藝人，一舉一動對於公眾來講都會有所影響，譚卓說：「如果能力有餘的話，還可以做一些對社會有責任的，對其他人有幫助的事情，這就是這個事情對我來說的意義。」

譚卓自認幸運：我活得特別「奢侈」

「我不接爛戲」，譚卓曾經說，「因為爛戲的代價太大了，寸金難買寸光陰」。她並不算圈中的高產演員，即使大多拍攝的是文藝小眾電影，然而作品卻為人稱道，多年來她一直堅持自己，勿忘初心：「我之所以會選擇那些戲，是因為我的初衷並不是本着會有很多社會反響。」譚卓笑稱自己是一個特別幸運的女孩，活得特別「奢侈」：「這個奢侈在於我自己一直在做，我自己真心願意、舒服的事情，我沒有一個比如說公司強制去接一個什麼戲，我也沒有這樣的家庭，說你一定要去賺錢，或成為什麼樣的人，所以我真的很感恩。」

曾經有影評人評論譚卓有點人戲不分，不過譚卓表示自己沒有什麼概念：「因為在那個角色的時候，我是用一個比較笨拙的方法，就是把自己扔到那個角色裏，這種『成本』非常高，你會很痛苦，但是我可能只有這樣的方法，我才能貼近我想要的那個東西，但其實戲結束了就結束了，我也不會在裏面走不出來，當然有的時候會有一點慣性和餘溫。」

否認自己是演員：可能我太自我了

雖然演技備受讚賞，但譚卓從不認為自己是一位演員：「我沒有在這個詞上找到歸屬感。」在大家眼中，她的確在做演員的工作，但於譚卓本人而言，演員又好，或者其他的標籤都未曾進入自己的世界，「可能還是某種程度上，我還是太自我了。」譚卓笑言，「我還在自己的那個世界裏，我只做我覺得我在做的事情，這個事情究竟是什麼，可能沒有那麼大關係，可能這個是我自己的問題。」

每個人的人生裏，有家人、事業、朋友，以及自己等等，在譚卓看來，每一個部分都很重要：「我不會為了事業去犧牲其他，反之亦然，它們對我的人生來說是均等的，因為有了它們我的人生才是完整，也才是有趣的，也才是更平衡和科學的。」

連續6年出演舞台劇《如夢之夢》 譚卓不停探索試煉

除了影視之外，譚卓亦有涉足話劇舞台，連續6年在賴聲川執導的舞台劇《如夢之夢》中出演「顧香蘭」一角，「我首先是很感恩有這樣的一個機會，因為只有在舞台劇上能實現一直在追尋一個角色，如何把她變得更像你想的方向，影視劇是沒有機會的，我們拍完就結束了，所以有時候又稱影視劇是一個遺憾的藝術。」

6年，是一個不短的時間跨度，譚卓最初對很多世事的認知，以及經驗都不如現在這麼豐富，「因為每個演員身上都映射了演員自己的理解。」有了更多新的體驗之後，譚卓希望能加在角色上，如何去表現「顧香蘭」這個渾然天成的尤物，是她最大的難題：「當她站在那兒，她不需要什麼言語，就像她身邊圍滿了銀河一樣，大家都已經了然了，但這些東西如何讓它變到骨子裏面，其實是蠻難的，就是真的你要了解到她是個什麼樣的人，然後掌握那種精髓，並且把它幻化成自己的，讓她由內而外散發出來的那種魅力。」

連續6年出演同一角色，要為觀眾帶去新鮮感絕非易事，除了對角色內裏的體會，在表現形式上，譚卓也在不停探索：「我們同一句話，但不同的性格、心境、場合，它的表現都是不一樣的，所以也都在琢磨，每句話還可以怎麼表現，這就是話劇舞台對一個演員的訓練，所以我特別珍惜這種機會。」（《如夢之夢》劇照）

訪問結束後，譚卓在落地窗邊拍照，她望著窗外，問：「那是什麼？」攝影師答道：「鷹」，「為何香港有鷹？」譚卓語氣中充滿著好奇與興奮，「養的！」，「我最喜歡鷹！」她說到。

沒錯，譚卓就是一個鷹一般的女子，有如鷹一樣精準的雙眼，同鷹一樣勇猛的精神，充滿靈性，毫不畏懼，一直堅持做自己！

譚卓一邊哼唱一邊擺Pose拍照，那般輕鬆、那般從容、那般逍遙，她好奇又興奮地望着在天空遨遊的鷹，說：「我最喜歡鷹！」