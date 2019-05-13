【晚吹】室內設計師當裝修師傅神咁拜：就算佢錯都一定係我錯

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》繼續係室內設計師做嘉賓，上一集眾人先後分享客人奇聞，當中包括曾經有客人由外國入手嘅電櫃，因為入唔到門而打算用直升機吊入屋……

室內設計師話好多裝修師傅都唔睇說明書，靠經驗去安裝，結果成日都出事。（影片截圖）

而今集幾位室內設計師就分享同裝修師傅之間嘅「恩怨情仇」，要知道，室內設計師就算畫出幾好嘅圖則，最後都係要靠一班裝修師修成件事變為完整，所以幾位嘉賓都表示「搵師傅要搵揀溝通能力好 」，仲話搵到好嘅裝修師傅直情要當佢神咁拜，噓寒問暖唔少得，最緊要做到「就算佢錯都一定係我錯 」……足見裝修師傅對室內設計師有幾咁重要。

幾位嘉賓都話預過唔少被壓價嘅要求。（影片截圖）

之不過，裝修師傅都係人，總會有出錯的時候：門鎖上下對調安裝、唔記得預留電掣位時有發生。「試過鋪完牆紙後，發現點解隻色唔同，原來師傅將底面搞錯，結果要將新嘅牆紙挪落嚟，再批灰重做，而呢啲額外費用都係自己俾」其實一位嘉賓表示，好慘？咁都未算，另一位嘉賓表示：「師傅幫個客裝修完，收工見到個20幾萬嘅按摩浴缸好正，開水睇下work唔work，之後再順便浸埋，點知浸到一半個客上嚟，個客係阿太嚟，佢話唔接受個按摩浴缸有外人浸過，要求賠一個新，咁都真係要賠，但就係師傅個上司出錢。」咁搞法，真係同白做無分別。