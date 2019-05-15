珍妮花羅倫絲覓得真愛低調舉行訂婚派對　　低胸薄紗裙如仙女下凡

現年28歲的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）性格開朗，一向勇於表達自我，成功吸引大批粉絲，更是不少男生的夢中女神，不過女神封盤了！早前J.Law被外國傳媒拍得手上戴上巨型鑽戒，其後並承認跟男友Cooke Maroney訂婚了，並於日前在紐約低調舉行訂婚派對，現場瀰漫着甜蜜浪漫的氣氛。據外國傳媒報道，訂婚派對只邀請了親友，而J.Law好友Emma Stone都有在場。

（IG圖片@yeswedding）

J.Law對私生活非常低調，亦沒有公開的Instagram或Twiiter帳戶，不過在她的化妝師Fulvia Farolfi就上載了J.Law的訂婚派對造型到Instagram。照片中看到J.Law身穿一襲簡約高貴的低胸開衩薄紗長裙現身，配上蓬鬆的髮髻，猶如仙女下凡。據知這襲晚裝來自紐約的婚紗品牌L. Wells，設計師Lauren Wells在創立自家品牌前，曾在Vera Wang工作。而手上的鑽戒出自紐約珠寶設計師Alison Lou的手筆，巨型鑽石切割成綠寶石形狀，鑲在幼幼的金指環上。

相信大家都很好奇，究竟J.Law的未婚夫究竟是何方神聖，竟然能夠將女神私有化？

現年34歲的Cooke Maroney比J.Law年長6年，兩人於去年春天透過J.Law的好友介紹，並火速墮入愛河。直至去年6月，被外國傳媒拍得跟男方甜蜜約會。Cooke Maroney並不是什麼富豪，他是紐約Gladstone藝廊總監，在藝術圈內人脈廣闊，其開設的畫廊於羅馬、倫敦及香港都設有分公司。據知情人士透露，兩人自拍拖以來感情非常穩定，被傳媒拍得的約會照片J.Law都會流露甜蜜的表情，亦有女方好友向傳媒表示從來都沒有見過J.Law如此快樂。

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