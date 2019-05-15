蔣祖曼被指與人夫密會　經理人：偷食煙啫！

「獨立電影女皇」蔣祖曼（Joman）最近在《鐵探》中演黑幫阿嫂Iris而人氣急升，但已婚的她日前就被影到與同樣已婚的風水師羅雲龍過從甚密，雖然二人並有過份親暱動作，但就見到羅雲龍不單細心地為她孭背囊，更用手幫她按摩頸部，二人更雙雙走入一幢大廈至深夜亦未離開。

對於Joman偷食事件，Joman經理人Grace回應《香港01》時就稱二人的緋聞純粹「得啖笑」，她稱：「其實佢哋幾家人都好熟，平時成日出嚟食飯，互相認識！嗰日Joman同阿龍喺去灣仔探望師傅，之後Joman仲返公司傾劇本，再會合老公、泰臣同我一齊食飯，純碎係一個美麗誤會。而且，佢哋之所以入後巷，只係出去食煙，而畀食環署人員票控亂掉垃圾，其實佢哋有帶攜式煙灰缸，只係廢事同人嘈！」

蔣祖曼在《鐵探》中演黑幫阿嫂而人氣急升！（IG圖片/@jomanchiang）

羅雲龍是一名風水師（IG圖片/@fungshui_dragon）

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Grace更強調Joman老公陳卓麒亦清楚事件，沒有不開心，反而好友泰臣笑言早知由他為Joman按摩，帶挈他做封面人物。其實Joman與從事電影幕後的陳卓麒結婚5年，繼子已12歲，並育有3歲女兒。Grace更透露Joman早前更與老公等屋企人一齊慶祝母親節，十分溫馨！至於Joman的工作計劃，Grace就透露Joman稍後將會開拍微電影！

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