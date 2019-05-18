【早霸王】女聽眾有生育困難愧對丈夫　森美勸說生仔不是唯一方法

世事總是弄人，有很多人不想做父母，卻總是意外懷孕，但同時亦有很多人用盡方法都未能成孕，為了可以圓做人父母心願而吃盡苦頭。今集《早霸王》的「你知道唔知道有人掛住你」環節，就有女聽眾打來，分享為做媽媽，用盡方法去受孕的辛酸。

有女聽眾打上森美電台節目，剖白人工受孕的辛酸。（商業電台圖片）

女聽眾Phoebe表示與老公結婚第3年，為生育下一代而努力，卻一直未能成孕，直到去做身體檢查，才知道自己不能正常排卵，所以去台灣做人工受孕。Phoebe表示這段時間不斷打排卵針，雖然是自己在打針，但見到丈夫為自己擔憂的樣子，對於自己的不易成孕而令他也不好受，感到有愧於丈夫，她非常自責，希望可以在大氣電波上向對方深情表白，感謝對方一直以來的包容和愛。

森美認為未能成孕不需要太自責，想養育孩子，領養也是其中一種做法。（商業電台圖片）

森美聽到Phoebe為自己不易受孕而非常愧疚，勸她不要太執著，「唔好強求，其實世上仲有好多小朋友需要我哋愛護，有時可以選擇領養一個，畀佢一個家其實都OK，有啲夫婦自己有小朋友，都會走去領養，唔好因為生育問題而內疚。」

Phoebe透露是次人工受孕一次植入3個胚胎，森美好奇問，「如果3個都成功，你咪生3個BB？」Phoebe聞言笑說：「如果咁好彩我唔介意！」她渴望做母親的心情可見一斑。祝福Phoebe得償所願，成功做到媽媽！