和好如初係假象？　網友機場偶遇張丹峰洪欣：全程無交流

內地男星張丹峰早前被指出軌經理人畢瀅，在網絡引起熱話，兩人飽受網友指責。在本月初，張丹峰發表長文澄清，畢瀅也辭去經理人一職，加上近日洪欣與張丹峰合體亮相男方家鄉哈爾濱，一齊出席親友婚禮，似乎已經和好如初。

原本以為事件就此告一段落，但在昨日（17日），有網友在社交平台發文稱，在深圳機場偶遇洪欣、張丹峰以及兩人的愛女，並大讚洪欣有禮貌：「不得不說，素顏的HX（洪欣）很有氣質，和她打招呼也很有禮貌地回應，只是人家不讓合影。」

相中的洪欣身穿黑色恤衫與牛仔褲，手裡拿著iPad，似乎在等待張丹峰同女兒。

網友在機場偶遇洪欣，大讚其有氣質有禮貌。（微博@圈内扒爷）

而在另一張照片中，洪欣與一名黑衣男子推著行李車並肩前行，有網友留言問「黑衣那個男人張丹峰啊？」而貼出這輯照片的網友回應到：「是的，他們全程無交流。」

網友表示洪欣同張丹峰全程無交流。（微博@圈内扒爷）

消息在微博傳開後，網友即刻展開熱烈討論，有網友說：「最近這麼多偶然，你們覺得正常嗎？或許洪欣只是勉為其難配合一下罷了！」、「異朽君（張丹峰在《花千骨》中的角色）果然是個兩面派，如此演技，不當影帝豈不是可惜？」等，認為之前的合體只是做戲，不過也有網友覺得「為什麼一定要交流？」，可能事實並非大家想像的那樣。