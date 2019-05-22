沈卓盈笑言婚後多「外快」　未諗「造人」大計：玩住朋友嘅BB先！

沈卓盈前日（20/5）於灣仔出席「香港星級品牌2019」啟動禮，年初成為人妻的她受訪時笑指婚後搵了不少「外快」，又透露剛拍攝完電影《墮落花》︰「剛拍完電影，試了很多新突破，好似第一次揸槍拍攝，之後希望都可以有更多新嘗試。」

談到前日是「520」，沈卓盈透露老公已send了「520快樂」的訊息去冧她，「不過我當時化緊妝，未有時間覆佢，等我返到去見面先同佢講。」問她有否努力「造人」，幾時有「好消息」公布時，她笑說：「隨其自然吧，我和老公也鍾意小朋友，不過呢一刻都可以繼續享受二人世界先，唯有玩住其他朋友的BB先啦！」

沈卓盈前日（20/5）於灣仔出席「香港星級品牌2019」啟動禮。（受訪者提供）

另外，陸詩韻亦有於同場分享創業心得，創立美容公司5年的她說：「兩年前真正創立屬於自己的護膚品牌，雖然產品不多，但抱著安全、有效和優質的宗旨，很開心每日也有新客戶去問我們何時再推出新產品，這對我們有很大鼓舞。我覺得創業有心，是自己的專長或興趣，才有正確的創業心態。」

至於李家鼎則指做生意與演戲分別很大︰「演戲只要熟讀劇本，演好你的作品，導演收貨便可。而做生意要跟客人、生意拍檔交代清楚，要對得起他們。」