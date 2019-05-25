C朗豪擲750萬買名貴跑車　旗下「車隊」隨時買得起一支英超球隊

效力祖雲達斯的球星基斯坦奴朗拿度（C朗）一向都是愛車之人，經常於社交平台上曬靚車。早前有外國消息透表示C朗秘密地花了1670萬歐元（約1.7億港幣），買下全球最貴兼獨一無二的跑車。報道發布兩天後，C朗的發言人表示他並沒有購買這部車，而新車主的真正身份就還未曝光。雖然C朗未能成為全球最貴跑車車主，不過，他近日又再購買新款麥拿倫跑車，並把照片上載到Instagram。

傳C朗低調入手全球最貴新跑車 設計靈感來自蝙蝠俠座駕

C朗又買新車喇，今次係新款嘅麥拿倫跑車。（C朗IG/@cristiano）

C朗剛剛為球會祖雲達斯在意甲奪下8連霸，球季結束後他立即跟女友及兒子到達F1摩納哥站，到訪平治車隊咸美頓的車房，兩人更相擁和合照。不足1天，C朗就以75萬磅（約750萬港元）購買了跟平治車隊為對手的新款麥拿倫跑車McLaren Senna hypercar。據知新車以F1傳奇人物Ayrton Senna命名，能夠在2.8秒內達到每小時62英哩。

另外，除了上述兩部名貴跑車，C朗還擁有一部McLaren MP4-12C，還有Maserati、Rolls Royce、Porsche、Ferrari、Lamborghini、Bugatti等超貴跑車。總括而言，如果C朗將他坐擁的「車隊」賣出去，很可能足夠換來一支英超球隊！

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