黃心穎傳遭索償3千萬　好在手持3層樓總值逾2,500萬未必要破產　

熱衷追求名牌嘅黃心穎，喺事業全面插水嘅情況下，相信都要慳住使。（IG＠黃心穎)

因偷食事件而形象破產嘅黃心穎，其代言廣告包括服裝、內地隱形眼鏡等已全線下架，再加上已拍攝但未出街的廣告，有報道指廣告商將會作出索償行動，金額超過1,000萬元。此外，黃心穎有份參與嘅劇集《堅離地愛堅離地》、《法證先鋒IV》和《牛下女高音》等，如不重拍就極大機會變倉底貨，故有傳無綫將會向黃心穎索償2,000萬元，該報指出由於深知翻身無望，故有人考慮申請破產來避債，不過無綫高層樂易玲就馬上向傳媒表示：「冇咁嘅事！」

黃心穎同袁偉豪拍攝嘅服裝品牌廣告已下架。(微博＠黃心穎)

而其實除咗破產之外，黃心穎亦可賣樓套現，目前她手上與家姐黃心美以1200萬買入嘅油塘Ocean One、以及斥資850萬買入嘅啟德天寰外，黃心穎亦有喺加拿大以420萬買入當地一個600呎住宅連車位，如果全數放盤的話，至少都有2500萬。自「安心偷食」後，避走美國嘅黃心穎目前完全處於失業、欠債狀態，再加上有傳馬國明已決定斬纜，令黃心穎人又無錢又無。《香港01》就此事聯絡TVB外視部，但未有回覆。

黃心穎2017年時，以850萬入手啟德天寰500呎單位，當時佢話過100%自己供樓。(資料圖片)