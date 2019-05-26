具荷拉疑遭4大打撃走上輕生之路　經理人：最近患上抑鬱症

韓國女團KARA出身的具荷拉，今天（26日）凌晨疑似在家中企圖自殺，在個人IG寫上「再見」道別，昏迷家中的她幸好及時被經理人發現，現已送往醫院接受調查。雖然具荷拉仍未有意識，但呼吸和脈搏顯示正常，已暫無生命危險，令粉絲擔心不已。

外形亮麗而性格活潑的具荷拉，自出道起就一直保持高人氣，也是綜藝節目及廣告商的寵兒。可是去年9月，具荷拉已曾傳出服用安眠藥自殺的消息，指她因服用過多安眠藥而入院，但當時所屬公司否認事實，澄清具荷拉只是就失眠和消化不良的問題而入院接受治療。可惜半年多後，類似事件再次重演。而根據警方所指，經理人知道具荷拉最近患上抑鬱症，並正在密切關注她的情況。

形象活潑陽光的具荷拉，今天竟疑似在家中自殺。（IG/@koohara__）

對於具荷拉嘗試以輕生的方法解決問題，當中4大事件或許對她打擊甚大。

當然以走上絕路，絕對不是解決問題的最好方法。幸好經理人有一直留意着具荷拉抑鬱症的病情，才能及時被送往醫院治療。對於具荷拉疑似意圖自殺的主因，警方表示暫時未能確認。知道偶像出事後，大量粉絲湧到具荷拉IG上留言為她打氣，希望她能夠重新振作起來。

消息傳出後，來自世界各地的粉絲都走到具荷拉IG留言打氣。（IG/@koohara__）