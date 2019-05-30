李司棋潮玩IG未敢自封「女神」：人哋求其貼張相都幾萬Like！

相信不少眼利的網友都有留意到，李司棋最近在Instagram（IG）世界中非常活躍，更得到極多粉絲支持。司棋姐今日（30/5）在中環出席活動時，便大談玩IG之樂，不但指自己是愛拍照的人，又謂與大家分享照片好開心。她接受《香港01》訪問時說：「我自己玩IG其實我有自己諗法，我鍾意拍一啲有趣嘅事，又或者交代一下我嘅喜好。我就唔會話乜都Post，特別食物相，呢樣嘢我做唔到，因為我個腦係食咗先，所以成日都畀朋友鬧我冇得影相，呢個壞習慣咁耐都冇改到。」

司棋姐好着重保養身體，又笑言晚上不吃飯會瘦得很快。（陳順禎攝）

提到司棋姐玩IG玩得非常潮，就連大熱變Young濾鏡都識玩，她笑言：「我盡量保持自己風格，每個人嘅風格其實係IG上都會睇得出，有啲人專注影靚相，我贊成，因為我都鍾意影靚相，但又唔係時時都影到靚相嘅。」

司棋姐指自己閒時亦會與朋友行山。（陳順禎攝）

問會否覺得自己終有一日成為「IG女神」？司棋姐直言這個稱呼完全與她搭不上任何關係：「女神兩個字我一定唔係啦，我IG又唔算多粉絲，有啲人幾十萬，求其登一張相都幾萬Like，所以呢樣嘢同我冇關係，我都係用一個忠於我自己心喺IG同大家做朋友。」