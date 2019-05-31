張可頤曬Bra健身相惹爭議　親自回應顯睿智：親愛的我沒脫衣服！

前無綫當家花旦張可頤（Maggie）近來雖然少了幕前演出，但仍可於TVB的深夜時段重播劇《法證先鋒III》中，回味她的演技。雖然Maggie已經年屆50歲，不過身材樣貌都Keep得非常好，日前她在社交網站曬出一張穿Bra Top及三角褲的照片，引起網絡熱議，當中有一則不禮貌留言，竟獲Maggie本人親自回應。

張可頤日前曬出一張做運動的照片，身材Keep得非常好！（張可頤微博圖片）

Maggie 在社交網站曬出做運動的照片，穿着Bra Top及三角褲的她側身單手撐地，一手拿着手機自拍，留言指自己在「努力找回馬甲綫路上」。從她的照片可見，Maggie露出小蠻腰，而且四肢纖長，雖然素顏上陣，但跟年輕時分別不大，無論身材樣貌都保養得非常好，引來不少網友留言大讚。不過當中有一個留言，卻語帶攻擊：「原來明星脫了衣服也就那樣，還不如穿衣服好看」。

張可頤已經把該則惡意留言刪掉。很多粉絲都大讚她保養得極好。（張可頤微博截圖）

這則留言令人感到尷尬，但Maggie不僅沒有發怒，而且回覆得非常睿智而且寬容大度：「親愛的，第一我沒脫衣服，正常日用運動服，就這樣，仍有些小微肚子，倒沒有三腿四臂，跟性感拉不上絲毫哈，讓你奇特的思維頻道失望了。」Maggie三言兩語化解了戈干。她隨後將有關留言刪除，相信是不想引起罵戰。

張可頤樣貌和身材都凍齡。（張可頤微博圖片）

張可頤經常在社交網站分享生活細節，從中可見她對生活的熱情，可能這就是她凍齡的秘訣吧！