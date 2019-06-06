【白髮】李治廷回應網民投訴「馬面」　網上直播公開面部尺寸

李治廷（Aarif）自從2014與范冰冰拍攝了電視劇《武媚娘傳奇》之後，在內地參演了多套劇集，而他與90後小花張雪迎拍攝的古裝劇《白髮》正在播出，引起不少觀眾討論。

《白髮》改編自莫言殤的小說《白髮王妃》，講述西啓長公主容樂/漫夭（張雪迎飾）、北臨王子無憂（李治廷飾）等人在亂世中找到屬於自己歸宿的故事。換句話說，就是優雅高貴、聰敏善良的公主，遇上冷酷狂傲、俊逸無雙的皇子。原本男女主角郎才女貌，演技也不錯，但卻有不少網友吐槽看到李治廷的下巴時太出戲，加之古裝造型，想要靠髮型修飾面型都難。

李治廷古裝造型因臉長被網友吐槽臉太長。（微博@白髮官博）

其實李治廷出道以來一直都是長臉型男，同台灣音樂才子王力宏有幾分相似。對於「馬面」長期遭大家「詬病」，李治廷也毫不介意，笑言自己的臉是太窄，並非太長，最近他擔任新浪直播嘉賓時，主持人就現場度他臉的長寬度。事實證明，李治廷真的是因為臉窄，而並非長，因為長度只有18cm，而寬度得12cm，所以視覺上會顯臉長。

不少網友都表示第一次看見有人在直播間度臉長，非常搞笑，還大讚李治廷可愛：「能在直播間裡量臉長，果然是顏值耐打（樣貌耐看）」、「李治廷精緻的五官，不是一般的帥」、「這男孩也是很real了」等等。