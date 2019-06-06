【倩女幽魂】相隔16年再翻拍唔怕毀經典　女主角人氣高挑戰王祖賢

近年內地電視圈流行翻拍舊作特別是古裝劇，就好似有《射鵰英雄傳》﹑《倚天屠龍記》﹑《絕代雙驕》…最近又有一部經典作品加入這個行例，就是經典古裝鬼片《倩女幽魂》。繼2003年推出電視版《倩女幽魂》之後，如今相隔16年再翻拍，將由內地紅星鄭爽挑戰王祖賢出演聶小倩，而寧采臣一角則由小鮮肉侯明昊出演。

鄭爽將會出演新版聶小倩，而侯明昊將出演寧采臣。（視覺中國﹑微博圖片）

事實上有經典之作珠玉在前，不少人都覺得翻拍無意思難突破舊作。但因為得知是鄭爽出演之後竟然有意想不到效果，網友們雖知她難超越王祖賢，但相信她會出演一個與眾不同的新版聶小倩。全因她比較少拍古裝劇而且過去在古裝扮相中非常有仙氣，就好比電影《畫壁》中的牡丹，大家覺得她的靈動氣質一定會打動人。

事隔三年再接拍古裝劇的鄭爽，據指她一開始是拒絕出演聶小倩的，皆因她害怕吹毀經典，可是經過導演的一而再再而三堅持邀請下，才打動鄭爽以致答應演出。

哥哥張國榮同王祖賢是難以超越。（微博圖片）

遂格睇王祖賢版聶小倩：

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眾所周知，聶小倩是一位顏值非常高而且優雅的美人。雖然在顏值方面鄭爽都符合美女資格，但優雅這個詞匯似乎難在她身上發現，皆因她的個性是一位非常直接大喇喇型（舉止隨便不在乎）的女子。雖然如此但她可靠演技去塑造角色，大部份網友相信她能演好聶小倩，都全因過去她在電影《畫壁》中飾演的牡丹一角令人留下深刻印象，皆因牡丹是一位非常溫柔的女子，一顰一笑一舉一動都特別討人喜歡，既然鄭爽在這方面詮釋得如此出色，都相信她在新版《倩女幽魂》中能用演技說話。網民紛紛留言：「以前的古裝形象也有跟聶小倩搭的」﹑「古代造型有靈氣」﹑「演古裝更有仙」…準備追睇。

鄭爽在《畫壁》中的表演能令大家相信她能好聶小倩。（微博圖片）

另外，新版《倩女幽魂》中劇情亦有些小改動，聶小倩將會成為一位魔女，經歷死亡之後再重生又復活，不過最終為拯救寧采臣而魂飛魄散，寧采臣就守著她的信物孤獨終老，同電影版中聶小倩投胎為人非常不一。目前該劇已經開拍中，既然鄭爽不怕毀經典，我們就拭目以待。

鄭爽都可以好仙。（微博圖片）

逐格睇鄭爽古裝樣：