55歲翁靜晶戴巨鑽嫁何東曾孫何彪　承諾將結婚賀禮全數捐出

現年55歲的翁靜晶上月底自爆與拍拖5年的何東爵士曾孫何彪在去年底以佛教儀式結婚，今日（8日）兩人在香港聖約翰座堂舉行婚禮。儀式在早上10點半進行，前財政司司長曾俊華、時裝設計師鄧達智、趙式慶、香港退伍軍人協會聯會成員、陳百強歌迷會成員等到場祝賀。

翁靜晶今日（8日）與何彪在香港行禮。（陳志嵐攝）

翁靜晶好友鄧達智到場祝賀。（陳志嵐攝）

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今日除了是一對新人的大喜日子之外，還是何彪爸爸何鴻章生日，所以這個日子別具意義。何彪率先在9點半到達教堂打點，而穿上白色露肩婚紗的翁靜晶，就乘白色七人車到場。一對新人在親友的見證下步入教堂，宣讀誓詞後，兩人交換戒指，何彪揭起翁靜晶的頭紗輕吻新娘，現場氣氛非常溫馨！之後一對新人在伴郎趙式慶及伴娘陪同下步出教堂，與眾親友在門外合照。翁靜晶將手中的花球抛向賓客後，上車離開，一對新人中午於深灣鄉村俱樂部宴請親友。

一對新人禮成後與親友合照。（陳志嵐攝）

翁靜晶將花球抛向賓客後，上車離開。（陳志嵐攝）

新郎何彪原名何猷彪，是香港顯赫貴族何東家族後人，父親何鴻章是何東爵士長孫，何彪是何鴻章與元配余安妮所生。在香港大學法學碩士畢業的何彪，年輕時曾到美國軍校接受海軍訓練，作風低調。翁靜晶早在上月底生日時公布已婚喜訊，穿上粉紅色長裙，戴着頭紗的她，在佛教儀式見證下，與何彪交換結婚戒指。據知戒指是選用「威爾斯金」（Welsh Gold）製造，威爾斯金是英國皇室專用，只在皇室成員有大喜事才用作打造飾物，此物料相當罕有，有報道指婚戒是何彪父親何鴻章生前訂製，留給兒子結婚之用。

翁靜晶去年與何彪以佛教形式舉行婚禮。（翁靜晶Facebook圖片）

結婚戒指原來大有來頭，用「威爾斯金」（Welsh Gold）打造。（翁靜晶Facebook圖片）

至於結婚賀禮方面，翁靜晶在Facebook表示會將所有禮金捐出，受贈人分別有兩個機構：退伍軍人協會與愛護動物協會。她還清楚列出捐贈結婚賀禮分配方式：「退伍軍人聯會每收到一元，我們就捐出同等款項予愛護動物機構。」最後她又提到身後遺產的安排：「錢財是身外物，將來死後，除了劉師父留給女兒的部份之外，我們會將財產全數捐贈，因此再多的錢，也不是自己的。」

翁靜晶表示會將結婚賀禮捐出，身後遺產也會全數捐出。（翁靜晶Facebook圖片）