【流行經典50年】BOP翻唱《全日愛》　歌詞硬加TVB「賣口乖」？

無綫音樂綜藝節目《流行經典50年》一向大賣懷舊情懷，在剛播出的一集（10/6）就邀請了呂珊﹑陳雅倫﹑阮兆祥﹑小雪和組合BOP等歌星藝人上節目唱歌。而BOP翻唱黎明的經典金曲《全日愛》，當中更作出改編，令人注目。

BOP三子又跳又唱，落力表演黎明的金曲《全日愛》。（電視截圖）

組合BOP第一次上《流行經典》，主持陳敏之在介紹他們的時候形容他們為「一出道就全城矚目，個個都被佢哋嘅舞姿吸引住」。接著BOP唱出天王黎明在2000年推出的勁典歌曲《全日愛》，見到三子非常落力，又唱又跳，而且舞姿整齊，不過去到中段，他們就加上了一段rap重覆一句「BOP BOP will be higher」，後來更加一句「BOP, TVB」，非常賣力！不過就有網民話︰「唱返《登陸太陽》仲多人識啦。」

BOP在歌曲中間加了一段rap。（電視截圖）

其實2014出道的BOP本來叫天堂鳥，相信大家都不會感到陌生，成員有葉灝基（Gordon）﹑許俊豪（Lincoln）和歐喬鋒（Tyrese）三子，是以勁歌熱舞為主打的組合。他們的首支派台歌《登陸太陽》一推出即引起網民關注，被封為「Mk Pop」組合。而當年同期出道的還有男子組合Faith，不少網民將兩隊組合比較，成為一時熱話。

當年《登陸太陽》一曲，令人認識BOP。（Youtube截圖@創富文化）

不過BOP後來的發展平平，Tyrese更向傳媒透露出道後的5年經典高高低低，為生活到內地酒吧出show，然後凌晨再駕車做送貨。直至2018年簽約新公司重新出發，今年3月也有出新歌《故作瀟灑》，在11月更加會在九展Star Hall開演唱會。相信他們一定非常珍惜每次演出的機會，希望能走出一條更好的路。

成員Lincoln都有貼相都社交平台，表示「《流行經典50年》，阿媽我得咗啦。」看來為演出機會感到開心。（Instagram@lincolnhhui）

成員Tyrese（左一）曾跟華姐余思霆拍拖。（網上圖片）

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