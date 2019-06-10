鄧以婷IG為香港加油：昨天是讓我感動的一天　網民擔心被雪藏

昨日是6月9日反對修訂《逃犯條例》大遊行，晚上電視上看到的激烈示威，相信大家都歷歷在目。對於政治有關的議題，不少藝人都盡量避免表達取態，或是視而不見。之不過，TVB藝人鄧以婷則在個人IG上寫上：「昨天是讓我感動的一天」，似是言中有意。

鄧以婷在IG文中寫道：「昨天是讓我感動的一天，香港很美，香港加油。」IG Post剛Post了一小時不夠，就已經有不少網民留言表示支持：「以婷ㄧ起為香港渡過難關。」「香港加油！」也有人擔心她會因這篇發文而被TVB雪藏：「如果你因為呢篇文而被藏，我相信有好多粉絲好似我咁支持你。」

利穎怡（Joan）也有讚好鄧以婷的IG文。（IG圖片 / irinateting ）

鄧以婷現時為無綫電視基本藝人合約女藝員，原身是模特兒的她，曾是前香港女子組合Super Gear的其中一位成員，2016年更參選過「大閘蟹小姐競選」。她在2016年加入TVB後，雖然並沒有參與很多劇集拍攝，但在2017年劇集《誇世代》中，以一幕與森美的激情戲份而在網上迅速走紅。18年更開始主持《3日2夜》、《大灣區活好D》、《搵食飯團》等節目，前景大好。