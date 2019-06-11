翁靜晶巨型鑽戒唔簡單　梅根王妃曾戴500萬耳環出席晚宴

翁靜晶日前與何東爵士曾孫何彪在香港舉行婚禮，獲一眾親友到場祝賀。雖然何東家族顯赫，但新娘同新郎當日的服裝就以簡約為主。穿上白色露肩婚紗的翁靜晶，戴上鑽石皇冠、項鏈、手鏈和戒指，盡顯高貴氣質。尤其是她右手的閃爆鑽戒相當吸睛，原來是出自印度設計師品牌Butani Jewellery，不止大受荷里活女星歡迎，就連英國梅根王妃（Meghan Markle）都同樣喜歡。

翁靜晶日前與何東曾孫何彪在聖約翰座堂行禮。（陳志嵐攝）

翁靜晶早在上月底生日時公布已婚喜訊，她在佛教儀式見證下，與何彪交換結婚戒指。據知戒指是選用「威爾斯金」（Welsh Gold）製造，威爾斯金是英國皇室專用，只在皇室成員有大喜事才用作打造飾物，相當罕有。但其實翁靜晶於日前行禮時佩戴的鑽飾也來頭不小，她在接受《香港01》訪問時表示都是由何家準備：「佢哋有兩間用開嘅珠寶公司，皇冠、手鏈同戒指係一間，耳環同頸鏈係一間。本身有幾套畀我揀，但我冇揀藍寶石、綠寶石嗰啲，就揀咗呢一套。」

翁靜晶當日佩戴的鑽飾價值不菲。（陳志嵐攝）

翁靜晶透露手上的鑽戒是出自Butani Jewellery，這個品牌總部位於香港，一直專注於高品質工藝設計，並以其奢華的高端作品而聞名。品牌珠寶作品用上大量的名貴鑽石，而且設計走大膽誇張的路線，貴氣又醒目，成功得到不少名流紅星青睞。品牌在70年代創辦，現時由Papu Butani的雙胞胎兒子Manoj和Mukesh打理。據知品牌不止專為沙特皇室打造珠寶，梅根王妃、前美國第一夫人Michelle Obama都曾佩戴此品牌的首飾。梅根與哈里王子去年在斐濟出席晚宴時，佩戴着一對鑲有白色和黃色鑽石的耳環，這對吊燈式設計的耳環相當奢華，有報道指價值超過50萬英鎊（約497萬港元）。

梅根王妃曾佩戴Butani的鑽石耳環出席晚宴，據知這對耳環價值近500萬港元。（Getty Images）

其實不少荷里活女星都非常喜歡Butani的手工訂製珠寶，包括Angelina Jolie、Jennifer Lopez、Rihanna、Katy Perry、Celine Dion、Dita Von Teese、Hailey Baldwin、劉玉玲等。在今年的Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴）上，美國新生代超模Taylor Hill就戴上Butani的項鏈和耳環出席紅地氈，驚艷全場。而美國小天后Ariana Grande就曾戴上一條95卡的鑽石項鏈出席今年的格萊美獎（Grammy Award）頒獎禮，她在去年亦佩戴着品牌一對8卡的鑽石耳環出席Met Gala。

Angelina Jolie也曾佩戴品牌的珠寶出席晚宴。（IG/butanijewellery）

Ariana Grande的項鏈有95卡。（IG/butanijewellery）

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