《逃犯條例》修訂引起軒然大波,反對者舉行了多場遊行、集會及示威,今日(15/6)行政長官林鄭月娥便召開記者會宣布特區政府暫緩修例,而演藝界對特首的決定也有不少意見。之前將Facebook個人頭像轉成全黑的徐天佑,得悉修例暫緩後亦在網上發表意見,他寫道:「我暫緩做緊嗰首新歌,然後又加左句歌詞入去,『理所當然,天經地義』。」又Hashtag了多個字眼,例如「哇成首古裝嘢咁」、「算」和「重新寫過」。不少網友睇完後立即畀Like,更有人讚他「有型」、「Proud to be your fans」(作為你粉絲而自豪)。

徐天佑今日在Facebook貼出一張黑白照,指自己會暫緩做新歌。(Facebook/@ChuiTienYou)

