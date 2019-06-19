【明日之子3】偶像組合出道10年當新人參賽　網友O晒嘴：大前輩

深受內地年輕人歡迎的歌唱選秀節目《明日之子》第三季即將開播，今季踢走過去以男生為主的概念，改為選女生為主引來唔少討論。除了這一個改變之外，導師方面亦有所改變，從過去的三位變成六位，而曾擔任過兩屆導師的楊冪亦慘遭踢走，換上金曲歌后孫燕姿﹑宋丹丹、龍丹妮、孟美岐（火箭少女101）等人，未播已經話題四起。

楊冪今年唔玩，導師由3位變6位。（楊冪微博圖片）

雖然新導師非常吸引，不過都唔夠這一對新加坡女子組合BY2白煒芬（Miko）同妹妹白煒玲（Yumi）吸睛。皆因出道超過十年的她們從零出發，以選手的新人資格參加比賽，令到唔少人驚訝。從《明日之子》的官網悉出最新預告片，眼見她們姐妹二人又唱又跳相當落力，明白到已經出道超過十年但她們仍勇於挑戰，堅持做好自己的音樂令更多人見到，揚言「回到最初，熱愛無休」全力以赴做好今次比賽。

不少網友見到BY2重新出發做新人都O晒嘴，皆因大家覺得她們的資歷已經超晒班，更直言是導師級人馬添，網友紛紛留言：「導師資格的選手」﹑「唱跳實力是真的强」﹑「大前輩」…感覺她們今次要用實力發聲。其實就在早前她們已經在個人官方微博發出了新信息：「一路走來冷暖自知，但始終相信黎明前的黑暗都是暫時的，接下來開啟全新的BY2 ​。」

BY2重新出發做選手比賽。（BY2微博圖片）

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+ 4 + 3 + 2

事實上BY2出道多年，近年來大家只集中討論她們的外表，質疑她們整型等，完全忽略了她們的音樂。其實她們在音樂方面非常有實力，唱跳俱佳成名作就有《我知道》﹑《有沒有》﹑《愛上你》…90後的朋友一定識唱。