Tor Thanapob憑泰劇《鐵石心腸2019》人氣急升　播完即剃度出家！

由Tor Thanapob（Tor）、Fern Nopjira（Fern）等主演的泰劇《新鐵石心腸》自3月在泰國One台首播後，受到大批觀眾追捧，穩坐收視第一的寶座。

男主角Tor在劇中飾演一位霸道總裁，氣宇軒昂，IQ、EQ超高，霸道又不失教養，因此圈粉無數，更紅到海外，令Tor人氣急升，原本這理應是事業更上一層樓的好時機，但日前他卻低調剃度出家，令眾人驚訝不已。

泰國男星Tor在事業上升期突然選擇剃度出家。（Instagram@orthanapob_cam）

《鐵石心腸2019》翻拍自12年前的泰劇《鐵石心腸》，圍繞私生子復仇展開的虐戀、與反派對決等故事，男女主角不止顏值高，而且演技不俗，除了打鬥場口，更有不少吻戲、床戲，令觀眾大飽眼福，儘管是題材老套的霸道總裁復仇劇情，但收視依然不斷飆升。

高顏值的男女主角搭配，以及精湛的演技，為劇情老套的劇集加分不少。（Twitter@onehdthailand）

Tor出生於1994年，身高185cm，外貌白淨俊俏，擁有健碩的身材以及一雙大長腿，19歲時憑藉電視劇《荷爾蒙》出道，曾獲得第九屆泰國皇家戲劇獎最佳男主角獎，是泰國觀眾心目中的「初戀男神」，在IG坐擁250萬粉絲，受歡迎程度可見一斑。

身材高大健碩Tor擁有不少粉絲，是泰國觀眾心目中的「初戀男神」。（Instagram@thanapob_lee）

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素有「黃袍之國」、「千佛之國」之稱的泰國，有超過九成的民眾信奉佛教，因此對和尚甚為禮遇，按照當地習俗，男子一生要短暫出家一次，研習佛法，為父母積德祈福，因此Tor於上星期四（13日）在父母、親人的陪同下接受剃度儀式，將頭髮、眉毛全部剃光，出家兩個月，預計8月回歸演藝事業。

Tor暫別演藝圈，剃度出家兩個月，預計8月回歸娛樂圈。（Facebook@NadaoBangkok）