曹格曾被嘲笑「Pizza面」勁醜樣　貼舊照露71字心聲惹人心疼

馬來西亞歌手曹格是唱得之人就人人皆知，不過近年專注參加綜藝節目的他似乎忽略了音樂事業。而今年他終於回歸音樂工作上，睽違三年推出新專輯《曹小格Super Junior》，意味着回到最初。而為了宣傳新專輯他亦不斷在個人社交網站貼圖貼文，帶觀眾回味一下從前的曹格。

曹格現在有肌肉又唱得，同從前模樣的確唔同。（視覺中國）

近日，他就上貼了一張自己16歲時的照片，特別強調自己完全冇整型，並感慨地寫下了71個字的心聲，言語間暗指因為自己外表不出眾，而經常被同學取笑。希望大家唔好欺負外表不出眾的人，如此大家都會好過一些。

曾經被同學取笑是「Pizza Face」的他，對於這一段經歷他非常難忘。16歲時候的他肌膚黝黑眼睛細小臉頰圓潤，如此看來的確不出眾，因為這一段時間不停被欺負取笑，在他心中留下了陰影。所以到後來他參加歌唱比賽時，就非常努力減肥，從80幾公斤減到60幾公斤，成功讓整個人睇起來精神許多。

曹格睽違三年推出新專輯《曹小格Super Junior》，意味著回到最初（supergarychaw@instagram）

雖然現在的曹格已是型男爸爸一名，但外表上的確比起從前出眾許多，不過他就力證自己冇整型的。面對16歲這段時光他都非常有感而發：「成長過程父母不容易，小孩也不容易，大家都不容易。不如體諒多一些，欺負少一些，歧視少一些，好話多一些，讓大家都好過一些。16歲的我，可以再好看一些。」言語中知道他經歷過的心酸。唔少網友見到曹格這一張相都驚訝，不過又未認為是「醜」，不過印證了一句「男人年紀愈大愈有魅力」曹格就是最好的例子。

16歲的曹格好青澀。（supergarychaw@instagram）

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