【親愛的婚姻】爆內地演藝圈潛規則　呂佳容：特殊途徑換取機會

《親愛的婚姻》中飾演「果果」的呂佳容形象十分鮮明。（網上圖片 / 劇照）

中國內地著名影星呂佳容（Kelsey）主演的劇集《親愛的婚姻》近日在內地熱播，憑著飾演「果果」這個敢愛敢恨的角色而備受視迷喜愛。近日Kelsey旋風式襲港為劇集宣傳造勢，提到對愛情的睇法：「其實我並不會主動追求男生的，因為我覺得女生應該被追求的，但是如果在一起談戀愛的話，不會去擔心很多，害怕很多。從前我曾經試過與前男朋友一起的時候，去到談婚論嫁的時候，我也不知道他中文名字叫什麼，因為我和他相處的時候，我都是叫他英文名，所以我在談戀愛的時候，真的不會想太多，就是因為愛就所以愛。」

呂佳容表示不會再花錢行紅地氈。（葉志明攝）

呂佳容出道十年間，曾參演超過50多部影視作品，並與多位著名影星合作過，當中包括有明道、黃曉明及劉愷威等人不計其數。今年第71屆法國康城電影展更獲大會邀請出席，當天Kelsey頭戴后冠身穿華麗長裙，在鎂光燈襯托下華麗登場，成為全場焦點。事後被傳媒踢爆以10萬人民幣（約11萬港元）自付行紅地氈，引起內地一時熱話。

呂佳容認為各行各業都會有潛規則。（葉志明攝）

Kelsey接受《香港01》訪問時說：「其實這個事情很多年，國內官方都有說收費這個事情，其實有很多公司都會收到Email，會說明有什麼位置，但是並不是什麼人都可以去，不是花錢也可以去的。譬如說VIP待遇或是普通待遇都不一樣，當你自己要跨越自己，被邀請那個待遇的話時，你就可以通過花錢去改，當時因爲我要拍電影，還有和時尚品牌合作，想曝光度更好一點，所以花錢提升VIP級別。」Kelsey花錢登上康城影展紅地氈事後曝光遭到狠批，她表示當時有些不開心，認為作為藝人承受多少掌聲，就要承受多少謾罵。

呂佳容表示自己靠努力做上女主角。（葉志明攝）

娛樂圈潛規則有聽聞過？她直言：「覺得肯定會有，任何行業都有，是沒有行業沒有的。譬如我是新人時，一定要演當時最紅的戲女主角，那你就很難通過正常途徑去演這個角色，要誇越自己當時匹配能力資源的時候，你就要經過一些特殊途徑去換取機會，譬如是這個公司跟這部戲資源交換，對雙方來講都需要這個資源，將原有的演員換掉，用這個公司演員，這種行為我覺得有的，覺得這樣是很正常的，如果是食一頓飯，讓你演，不會吧，那就太簡單了吧！我在演藝圈差不多9年時間沒有遇過，我通過一年一年努力，由配角演到女主角的。」

呂佳容不會主動追求男生。（葉志明攝）