李聖經翻唱《阿拉丁》主題曲短片瘋傳　原唱讚：是迪士尼公主嗎？

模特兒出身的韓國人氣女演員李聖經，近年成功轉型出演多套人氣韓劇，包括《舉重妖精金福珠》和《想暫停的瞬間：About Time》等，並擔正做女主角。外表有着空靈感的李聖經，亦擁有一把動人歌聲。近日她兩年前翻唱迪士尼動畫《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》的影片再度瘋傳，更獲原唱、菲律賓歌手Lea Salonga加許。

最近電影《阿拉丁》上畫，令這部曾於1992年上映的動畫再一次成為話題，主題曲《A Whole New World》更是人氣再度急升。而歌曲的女原唱Lea Salonga日前在個人IG轉發一則翻唱影片，大讚對方可愛外，更反問「她不是迪士尼公主嗎？」。在粉絲的細看之下，發現影片中邊駕車邊唱歌的女生原來正是李聖經本人，實在令一眾韓粉非常驚喜！

《A Whole New World》原唱者Lea Salonga大讚李聖經的翻唱影片。（IG/@msleasalonga截圖）

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李聖經翻唱《A Whole New World》的影片，原來在2017年拍攝並上傳在她的個人IG上，曾成為一時熱話。當時李聖經與朋友正在美國度假，一邊駕駛一邊唱歌，相當寫意。李聖經聲線甜美外，一開口就展示出穩定的唱功以及細膩的抑揚頓挫，實力絕對好比專業歌手。了解李聖經的粉絲，當然早就知道偶像非常唱得，可是影片仍震驚不少粉絲，不得大讚李聖經真的是一位全能的藝人。

李聖經雖然是一位演員及模特兒，可是一樣咁唱得！（IG/@heybiblee）

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李聖經翻唱《A Whole New World》影片：