李日朗放閃認揾到真愛　女友黃靜藍有翻版林志玲稱號

藝人李日朗（Don，原名：李逸朗）近年除了主攻內地市場，更向演員及幕後發展。去年還憑自編自導自演的電影《特區》，於第二屆中韓國際電影節中奪得新人導演獎。工作方面做得有聲有色，愛情方面都好美滿，同拍拖1年多的24歲模特兒女友黃靜藍非常甜蜜。雖然同37歲的李日朗年齡相差13年，兩人完全冇代溝，更經常在Instagram放閃。

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據知兩人由去年年頭開始拍拖，黃靜藍是為李日朗執導的電影試鏡而認識。李日朗在接受傳媒訪問時，曾公開大讚女友性格開朗，與他可以互補不足，更直言視對方為結婚對象。而黃靜藍於2017年在就讀大學Final year期間開始做兼職模特兒，是名模Danielle的師妹，出道時還被指貌似台灣名模林志玲，亦間中會接拍廣告及出席品牌活動。睇番黃靜藍的Instagram，見她經常周遊列國影靚相，去年開始經常都會上載同李日朗的甜蜜合照，亦會跟男方朋友一起看演唱會，相信已經完美融入對方的圈子。另外，李日朗亦曾經表示自己很喜歡小朋友，所以希望婚後能夠生兒育女，不過因為去年被女友人騙財愈300萬，現時要努力工作賺錢，才能儲夠錢娶女友。