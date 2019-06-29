【專訪】Dear Jane為新歌重拾初心：就算有瑕疵都好享受

感夠將寫埋寫埋又出唔到嘅歌，透過The Timeline Project正式面世，係開心嘅。（梁碧玲攝）

今年3月終於踏上紅館舞台嘅Dear Jane，8月又再開騷，而今次更會cross-over薛凱琪。這天Dear Jane接返訪問時，提到歌單部分時，4人突然爭舉手，Tim一句：「我唱想《886》」再到Howie「我想唱《男孩像你》」他們解釋:「因為Fi(薛凱琪）好多少女情懷嘅歌，想聽佢唱又餘自己亦都想翻唱，因為之前喺演唱會翻唱其他歌手作品，觀眾留應好好，我哋諗住邊個最會最尷尬就揀嗰首。」

整個The Timeline Project喺西雅圖以一個非常輕鬆的心情去完成，難怪Dear Jane話想之後去其他國延續呢個計劃……

除了亙唱對方作品外，其實Dear Jane亦特地為今次音樂會推出全新作品《2084》，而薛凱琪將會負責歌中嘅獨白部分。Tim表示此曲乃他們的The Timeline Project第二步曲。The Timeline Projec的5首作品，將會以EP形式推出，而當中的歌都是Dear Jane創作多時但一直未有機會面世的作品，慢慢地他們發現那些「不能面世」的作品有著不同年代的感覺，如第一主打歌《碌架床》充滿了70年代的味道、《2084》將會屬於80年代……Tim表示當初只求唱片公司肯首錄製其中一隻歌曲，但公司反過來叫他們認真做，最後一行人更飛到西雅圖灌錄新唱片！成件事都幾逆轉。「我哋想無咁拘謹去做呢件事，一直都想去其他地方搵個錄音室，又要live take又要全碟錄帶，其實都可以話係貪玩而發生嘅一件事 。」

3月的紅館演唱會上，Dear Jane大唱不少經典K歌，無論是觀眾抑或他們都十分過癮，難得8月與薛凱琪開騷，4人已爭住話要唱《886》、《奇洛李維斯回信》。(梁碧玲攝)

飛到去西雅圖錄歌，心情當然輕鬆，Tim表示:「個人而言，今次無論係編同練習時，都有少少最初夾Band嘅心態，大家都好純粹咁去夾band。而錄音時，因為live嘅關係，大家彈嘅手法、力度都會有唔同，呢啲都同平時錄音感覺唔同。同埋平時流行曲有好多track，要花好多時間去處理，但呢次我哋係有幾多樂器就用幾多，唔加其他嘢。」在沒有任何的計算或堆砌下，令Dear Jane今次的The Timeline Project玩得十分輕鬆，甚至感接受曲中出現少許的瑕疵。「因為今次有唔同年代嘅歌曲，所以有藉口去試更多嘢，即係好似有啲做嗰陣就已經知道唔會plug，但今次因為呢個project而唔同咗，所以想繼續做，咁可以不停咁去explore不同嘅音樂，咁先好玩。」



Dear Jane雖然曾與薛凱琪同一唱片公司，但原來音樂上兩個單位都未真正合作過。（梁碧玲攝）

Dear Jane X Fiona 《On the Rocks》Live

日期︰2019年8月6日

時間︰晚上8點

地點︰香港會議展覽中心HALL 5BC