郭富城在網紅filter下走晒樣　網友：完全變了一個人！

網絡上流行著一句說話：「網紅靠濾鏡，明星靠顏值」，網紅filter將明星變得千奇百怪，一言難盡。日前，郭富城受內地電商公司邀請，與網紅一齊做手機直播，通過filter「美化」之後的他，樣貌受到了致命的打擊。

畫面中的城城眼睛被放大了一倍，雙眼變得無神，而原本方中帶圓的臉頰同下巴變成了瓜子臉，健康的小麥膚色也變得白嫩，令他的型格形象一掃而空，甚至差點認不出，似足外星人。

據悉，城城作客直播期間主要是推廣他代言的洗頭水，短時間內已經賣到斷貨，總共售賣了4萬份，價值近400萬人民幣（約459萬港元），天王的號召力果然非同凡響，而這位網紅主播也輕輕鬆鬆賺得盆滿缽滿。

城城在filter中的形象嚇窒網友。（微博@星娛醬）

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網友們見到後都紛紛表示：「真正的帥哥不需要濾鏡」、「完全變了一個人」、「原本的氣質沒有了」等等，大讚他本人顏值已經很高，不需要美顏。

Filter之外的城城。（微博@曾雲造型阿欣）

其實城城不是第一位網紅filter的「受害者」，早前佘詩曼同粉絲拍照時，filter中的她也大變樣，阿佘見到自己的樣子也相當無奈。還有胡歌、趙薇、林俊傑等都曾被美顏filter「變醜」，完全掩蓋原有的樣貌與氣質。