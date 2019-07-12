【十二傳說】以都市傳說做故事主題　竟然一個有關港鐵嘅都冇？

由蕭正楠和林夏薇主演的無綫劇集《十二傳說》早於2018年年初已經完成拍攝，被放倉底超過一年，當時一度掀起話題的作品終於在下星期啟播。其實《十二傳說》之所以能夠成為一眾觀眾最期待和網絡高討論度的劇集，最主要原因是故事將會把香港的多個都市傳說化為劇情，它們分別是－「新娘潭靈異事件」、「大學校園不思議事件」、「七姊妹金蘭殺人事件」、「榕樹精殺人事件」、「石獅成精殺人事件」、「華富邨UFO綁架事件」、「盧魚亭人殺人事件」、「日軍亡靈殺人事件」、「海盜寶藏殺人事件」、「狐仙顯靈殺嬰事件」以及「西貢結界事件」。但出奇地，當中竟然完全沒有一宗關於港鐵的都市傳聞。其實在香港廣泛流傳有關港鐵的都市傳聞總共有7宗之多，其中一件更是真人真事！

到底港鐵有幾詭秘？（資料圖片）

1)彩虹站神秘中間路軌

彩虹是全港唯一在地底有3條路軌的月台，傳聞中在建成後測試之時，有一位外籍工程師，帶領職員進行路軌試行，由彩虹前往九龍灣站，但列車進入隧道10多分鐘也沒有出來，無線電也失去聯絡。再過十幾分鐘，列車終於到達，車上的工程人員全部人目光呆滯，聞說當時他們到鬼門關走了一趟，所以才令路軌荒廢。

而事實上，彩虹站中間路軌是為配合九龍灣車廠位置，好讓列車能夠直達車廠，間中亦會有乘客發現中間的路軌有列車經過。（資料圖片）

2) 1981年女生墮軌

相傳於1981年11月10日，下午1時半，一列從中環開出的地鐵駛進油麻地站，車長突然看見一名穿着校服的女學生從月台跳下路軌，現場亦有多名乘客目擊到。可惜事後救援人員接報到場後搜索逾1小時，發現路軌中並無意外迹象，該名司機的精神健康並無問題，此事更被人形容是「地鐵史上最神秘的意外」。

但近年，墮軌的「事主」已露面，更親自承認當年因疑產後患上躁鬱症身穿白衣軌墮，但躲到路軌中間而沒有被軌過，其後返回月台後離開，其後信了基督教，現時已年屆60歲，生活平凡而安穩。（圖書館館藏《大公報》截圖）

3) 廢棄的林士站

在上環地鐵站有個荒廢的月台，正是林士站，傳聞中是港島線的終站，該月台邊緣有攔杆圍住，但卻未有路軌和電纜。據聞在士林站興建時鬧鬼鬧得很厲害，更有人在施工中離奇身亡，更指有工人曾在車站看到白衣女子墮下月台，嚇得地鐵公司突然修改路線，上環站因此存在一個掉空的月台，非常陰森。

但事實上，林士站的興建並非港島線的車站，是地鐵計劃「東九龍綫」的車站之一，其後因為計劃暫緩而棄用林士站。（網上圖片）

4) 廢棄的屈地站

相傳在1970年興建地鐵港島線總站早已定在堅尼地城，而上環與堅尼地城中間設有「屈地站」和「西營盤站」。有指當時因為附近的精神病院原為日軍刑場，令屈地站地底囤積大量怨魂，所以在興建中途頻頻鬧鬼，就連當時一位不迷信的外籍工程師亦在工作中途看見有白衣女子墮軌，所以最終決定停止工程，其車站入口亦從此封閉，看似空置鋪位，從未改建一直空置。

事實上是地鐵公司為配合社區發展而更改了車站位置，而荒廢的入口卻因為改變地契上的土地用途費用龐大而決定繼續荒廢。（資料圖片）

5)途經兩次太子站

早年有網民表示，在乘搭往調景嶺方向行駛的列車中曾兩次途經太子站，豈料一呼百應，不少網友都聲稱曾有相同遭遇。

但事後有人認為他們都是因為搭錯方向，錯上油麻地方向的列車回到再經太子站而產生的錯覺。（資料圖片）

6) 1993年九鐵小童廣告

九廣鐵路於1993年播出一輯廣告，廣告片長約四十多秒，內容是六／七名小孩在森林裹扮着火車玩遊戲，不過音樂和場景也頗為陰森，有曾有人稱第三個小朋友面無血色兼咀角流血；有小朋友沒有雙腳；又指片尾的「車尾」缺少了一個女孩，不少人都認為是廣告鬧鬼。

雖然當年九鐵因為事件發酵至失控的狀況而把廣告抽起，但有不少人認為是剪接問題。而之後九鐵更找回當年有拍攝廣告的小童出席活動闢謠。（YouTube截圖）

真人真事

以上六個有關於港鐵的都市傳說都疑幻似真，但其實早年有一個都市傳說卻是千真萬確！就是相傳，搭地鐵很容易會撞到

發哥－周潤發！

由於很多人都親身經歷過發哥搭地鐵，更掀起了「捕獲野生發哥」活動的雛型，及後又由地鐵移師至行山徑！

你有冇撞過：